Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»

Новости Беларуси. Министерство промышленности Беларуси намерено увеличить выпуск импортозамещающей продукции более чем на 18 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из стратегических задач для белорусской экономики в условиях санкционного давления. Отечественные аналоги позволят укрепить экономический суверенитет и обеспечить наши предприятия работой.

Что касается рынков сбыта, их страна активно переориентирует. Как не раз отмечал Александр Лукашенко, большие возможности для нас открываются в России, Китае и других странах. Реализовать экспортный потенциал Президент считает одной из главных задач для белорусской промышленности и сельского хозяйства. Заинтересованность в экономическом партнерстве, вопреки западным санкциям, проявляют страны Азии и Африки. Надежду удвоить товарооборот 29 марта после встречи с белорусским лидером выразил также посол Вьетнама. Какие ниши смогут занять наши компании и что Беларусь и Россия готовы вместе противопоставить санкционным ультиматумам? Ксения Худолей продолжит тему.

Азия и Африка дают возможность Беларуси заполнить экспортные ниши качественной продукцией по приемлемой цене. Что касается России, взаимно укрепляться на рынках друг друга мы начали давно. Потому санкционные ультиматумы в отношении наших стран нельзя назвать безвыходным положением.

Место западных компаний, ушедших с российского рынка, кому-то нужно занять. Динамика роста нашего экспорта в Россию за первые месяцы 2022 года уже достигла 136 %. В целом белорусский Минпром планирует увеличить поставки минимум на миллиард долларов.

Юрий Афонин, депутат Государственной думы Российской Федерации:

У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим. Мы можем создавать дополнительные цепочки с точки зрения взаимодействия наших промышленных предприятий, тот же Минский тракторный завод. У нас Кировский тракторный завод. То есть взаимодействие продукции и так далее. То, что Запад перестает нам поставлять станки оборудования, это чувствительно, но можно за 1,5-2 года пройти путь и быть независимыми в этом плане. Независимыми от их программного обеспечения, электронной промышленности, микрочипов и так далее. Это серьезный вызов. Уверен, мы сможем обеспечить экономический суверенитет.

Вопросом импортозамещения сейчас действительно нужно заняться вплотную. Для белорусской промышленности задача определена – выпуск собственных аналогов комплектующих планируется увеличить на более чем 18 %. Что касается расчетных операций, Беларусь готова перестроиться и уже платит импортерам в их национальной валюте. России – рубли, Китаю – юани. Беларусь начала рассчитываться с партнерами в их национальной валюте.