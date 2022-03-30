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Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»

30 марта 2022 17:22
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Новости Беларуси. Министерство промышленности Беларуси намерено увеличить выпуск импортозамещающей продукции более чем на 18 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из стратегических задач для белорусской экономики в условиях санкционного давления. Отечественные аналоги позволят укрепить экономический суверенитет и обеспечить наши предприятия работой.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-1

Что касается рынков сбыта, их страна активно переориентирует. Как не раз отмечал Александр Лукашенко, большие возможности для нас открываются в России, Китае и других странах. Реализовать экспортный потенциал Президент считает одной из главных задач для белорусской промышленности и сельского хозяйства.  

Заинтересованность в экономическом партнерстве, вопреки западным санкциям, проявляют страны Азии и Африки. Надежду удвоить товарооборот 29 марта после встречи с белорусским лидером выразил также посол Вьетнама. Какие ниши смогут занять наши компании и что Беларусь и Россия готовы вместе противопоставить санкционным ультиматумам?  

Ксения Худолей продолжит тему.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-4

Азия и Африка дают возможность Беларуси заполнить экспортные ниши качественной продукцией по приемлемой цене. Что касается России, взаимно укрепляться на рынках друг друга мы начали давно. Потому санкционные ультиматумы в отношении наших стран нельзя назвать безвыходным положением.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-7

Место западных компаний, ушедших с российского рынка, кому-то нужно занять. Динамика роста нашего экспорта в Россию за первые месяцы 2022 года уже достигла 136 %. В целом белорусский Минпром планирует увеличить поставки минимум на миллиард долларов.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-10

Юрий Афонин, депутат Государственной думы Российской Федерации:  
У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим. Мы можем создавать дополнительные цепочки с точки зрения взаимодействия наших промышленных предприятий, тот же Минский тракторный завод. У нас Кировский тракторный завод. То есть взаимодействие продукции и так далее. То, что Запад перестает нам поставлять станки оборудования, это чувствительно, но можно за 1,5-2 года пройти путь и быть независимыми в этом плане. Независимыми от их программного обеспечения, электронной промышленности, микрочипов и так далее. Это серьезный вызов. Уверен, мы сможем обеспечить экономический суверенитет.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-13

Вопросом импортозамещения сейчас действительно нужно заняться вплотную. Для белорусской промышленности задача определена – выпуск собственных аналогов комплектующих планируется увеличить на более чем 18 %. Что касается расчетных операций, Беларусь готова перестроиться и уже платит импортерам в их национальной валюте.  

России – рубли, Китаю – юани. Беларусь начала рассчитываться с партнерами в их национальной валюте.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-16

Уже сейчас становится ясно, что политические шаги Запада выбиваются из общего экономического марша. А спотыкаться, как показывает ситуация, готовы далеко не все. Получается довольно иронично: от белорусских продуктов Европа отреклась на бумаге, а на деле...  

«Успешно поставляем в Евросоюз». Какие белорусские продукты Запад продолжает покупать? Читайте здесь.  

Депутат Госдумы о Беларуси: «У вас прекрасные продукты производятся, которые мы здесь любим»-19

В отличие от Запада Беларусь отрицать очевидное не собирается. Санкции действительно беспрецедентные и, как сказал Президент, «грабительские». Бороться с предвзятостью Беларусь будет, опираясь лишь на честных партнеров.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Ксения Худолей # Юрий Афонин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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