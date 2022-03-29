Александр Лукашенко: «Мы всегда будем делать всё для того, чтобы Вьетнам развивался»

Новости Беларуси. Беларусь намерена расширять экономическое сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь намерена расширять экономическое сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интересы Ханоя в Минске Нгуен Ван Нгы представляет с декабря 2021 года. Дипломат считает, что наши страны задействуют не весь потенциал в сотрудничестве. Речь в первую очередь об экономике. Товарооборот Беларуси и Вьетнама за 2021 год составил более 200 миллионов долларов. Цифра однозначно не соответствует возможностям. Беларусь готова увеличить поставки наших товаров и предлагает сотрудничать в машиностроительной отрасли, создавая совместные предприятия. С белорусской техникой Вьетнам знаком. В этой стране работает сборочное производство грузовиков МАЗ. Прорабатываются поставки специальных тракторов BELARUS для работы на рисовых полях и карьерной техники БелАЗ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ. Это действительно так: мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что с точки зрения экономики это выгодно. Этот прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского. Для наших государств это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас не много, но и не мало – около 200 миллионов уже товарооборот по году, может быть, и больше. Это только учтенный товарооборот. Мы полны решимости развивать наше сотрудничество в сфере экономики. Это фундамент наших отношений. Вы знаете наши возможности. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши технологии переносить на территорию Вьетнама, создавать там совместные предприятия по производству продуктов машиностроения. Я имею в виду и МТЗ, и МАЗ, и БелАЗ – крупные наши предприятия. Мы готовы с вами сотрудничать по поставкам продуктов питания, минеральных удобрений, что сейчас весьма актуально. А для 100 миллионов вьетнамцев, наверное, это тоже будет нужное направление сотрудничества. Я знаю, что мы проводим сертификацию некоторых наших продуктов питания. Хотелось бы, чтобы это было более оперативно. А сегодня я хотел бы с вами обсудить перспективы нашего сотрудничества.
Налажено сотрудничество у двух стран и в гуманитарной сфере. Так, в 2021 году белорусы помогли Вьетнаму в борьбе с COVID-19, отправив гуманитарный груз с медоборудованием и средствами защиты. Кроме этого, стороны договорились о проведении дней культуры. Также прорабатывается визит нашего премьер-министра во Вьетнам в 2022 году.