Паста из фундука, ореховые напитки. Как белорусы участвуют в выставке пищепрома в Ташкенте?

Новости Беларуси. Белорусские производители представили лучшие образцы отечественного пищепрома на международной выставке продуктов питания в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из новинок – мармелад, паста из фундука, ореховые напитки без лактозы и глютена.

Руководители наших предприятий провели деловые встречи и переговоры с зарубежными партнерами. Выставка – это еще и эффективная бизнес-платформа, которая остается лучшей площадкой в регионе для демонстрации новейших технологий пищевой и перерабатывающей промышленности.