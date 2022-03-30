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Паста из фундука, ореховые напитки. Как белорусы участвуют в выставке пищепрома в Ташкенте?

30 марта 2022 15:01
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Новости Беларуси. Белорусские производители представили лучшие образцы отечественного пищепрома на международной выставке продуктов питания в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из новинок – мармелад, паста из фундука, ореховые напитки без лактозы и глютена.  

Паста из фундука, ореховые напитки. Как белорусы участвуют в выставке пищепрома в Ташкенте?-1

Руководители наших предприятий провели деловые встречи и переговоры с зарубежными партнерами. Выставка – это еще и эффективная бизнес-платформа, которая остается лучшей площадкой в регионе для демонстрации новейших технологий пищевой и перерабатывающей промышленности.  

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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