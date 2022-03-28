«Успешно поставляем в Евросоюз». Какие белорусские продукты Запад продолжает покупать?
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Ваше предприятие производит продукцию из белорусского сырья. Соответственно, логистика у вас никак не изменилась.
Святослав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром»:
Почему логистика не изменилась? Более 70 % нашей продукции экспортируется, это что касается молочных продуктов. Для внутреннего рынка цена может немного колебаться, потому что курсовые разницы все-таки имеют место быть. Большое количество используем и упаковочных материалов, и дополнительных компонентов, которые используются в производстве продуктов.
Алена Сырова:
Про какой экспорт вы говорите? От белорусского же весь мир отказался, весь мир перестал есть белорусскую молочку, мясо, колбасы.
Святослав Пиво:
Подождите, у меня есть хорошая и интересная информация. Это все на словах, на самом деле успешно мы поставляем в Евросоюз наши ликероводочные изделия. Причем некоторые европейские страны даже уже прогнозируют и сделали предоплату на следующий месяц. Это все востребовано.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть вы претендуете на место русской водки, которую запретили в Англии и Америке?
Святослав Пиво:
Так далеко мы не поставляем, но в Евросоюз поставляем. Что касается хлеба, то очень успешно, довольные делают предоплату немцы, поставляем успешно. Есть у нас долгоиграющий хлеб спиртовой, шикарный хлеб, идет без проблем. Что касается мясомолочной продукции, то в Евросоюз мы никогда практически не поставляли. Это было больше имиджевое действие, нежели поставки.
Алена Сырова:
Они же вводят какие-то сертификаты, которые получить практически нереально. То есть они таким образом защищали свой рынок. И, в принципе, белорусам там были не особо рады.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Эти сертификаты, которые получили наши предприятия по их инспекционной проверке Евросоюза, у них у самих такого нет. ISO изначально было, я уже беру стандарт качества Европейского союза. Они применили такие требования, которые сами никогда даже близко не смогут использовать в своем производстве. Но тем не менее мы были как тренировочное поле. Но в то же время ряд наших молочных предприятий сертифицировался по этим требованиям. Потом, когда пошли отголоски, они в кулуарах так и говорили, что такие предприятия нельзя не сертифицировать.
Алена Сырова:
Но не Евросоюзом единым.
Святослав Пиво:
Да, не Евросоюзом единым. Как правило, в основном Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. В этом направлении работаем. Даже в этих санкциях мы отгружаем в Индонезию сухие молочные продукты, причем успешно они грузятся через европейский порт. Мы отгрузили успешно и в Японию по предоплате без вопросов. Да, наблюдаем, есть кое-какие задержки, потому что деньги очень долго по межбанку ходят, но тем не менее они приходят, процесс идет.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Дополню коллегу. По экспорту все правильно, так и есть, но по внутреннему рынку есть перечень социально значимых товаров, на которые цена регулируется государством. Не позволяется больше повышать, чем растет цена на комплектующие или на сырье. Поэтому в этом плане социальная направленность государства есть, была и будет, на этот перечень регулирование сохранится.
Игорь Брыло: «Хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть» – подробнее здесь.