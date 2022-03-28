«Успешно поставляем в Евросоюз». Какие белорусские продукты Запад продолжает покупать?

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Ваше предприятие производит продукцию из белорусского сырья. Соответственно, логистика у вас никак не изменилась.

Святослав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром»:

Почему логистика не изменилась? Более 70 % нашей продукции экспортируется, это что касается молочных продуктов. Для внутреннего рынка цена может немного колебаться, потому что курсовые разницы все-таки имеют место быть. Большое количество используем и упаковочных материалов, и дополнительных компонентов, которые используются в производстве продуктов. Алена Сырова:

Про какой экспорт вы говорите? От белорусского же весь мир отказался, весь мир перестал есть белорусскую молочку, мясо, колбасы. Святослав Пиво:

Подождите, у меня есть хорошая и интересная информация. Это все на словах, на самом деле успешно мы поставляем в Евросоюз наши ликероводочные изделия. Причем некоторые европейские страны даже уже прогнозируют и сделали предоплату на следующий месяц. Это все востребовано. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть вы претендуете на место русской водки, которую запретили в Англии и Америке?

Святослав Пиво:

Так далеко мы не поставляем, но в Евросоюз поставляем. Что касается хлеба, то очень успешно, довольные делают предоплату немцы, поставляем успешно. Есть у нас долгоиграющий хлеб спиртовой, шикарный хлеб, идет без проблем. Что касается мясомолочной продукции, то в Евросоюз мы никогда практически не поставляли. Это было больше имиджевое действие, нежели поставки. Алена Сырова:

Они же вводят какие-то сертификаты, которые получить практически нереально. То есть они таким образом защищали свой рынок. И, в принципе, белорусам там были не особо рады.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Эти сертификаты, которые получили наши предприятия по их инспекционной проверке Евросоюза, у них у самих такого нет. ISO изначально было, я уже беру стандарт качества Европейского союза. Они применили такие требования, которые сами никогда даже близко не смогут использовать в своем производстве. Но тем не менее мы были как тренировочное поле. Но в то же время ряд наших молочных предприятий сертифицировался по этим требованиям. Потом, когда пошли отголоски, они в кулуарах так и говорили, что такие предприятия нельзя не сертифицировать. Алена Сырова:

Но не Евросоюзом единым. Святослав Пиво:

Да, не Евросоюзом единым. Как правило, в основном Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. В этом направлении работаем. Даже в этих санкциях мы отгружаем в Индонезию сухие молочные продукты, причем успешно они грузятся через европейский порт. Мы отгрузили успешно и в Японию по предоплате без вопросов. Да, наблюдаем, есть кое-какие задержки, потому что деньги очень долго по межбанку ходят, но тем не менее они приходят, процесс идет.