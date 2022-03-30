«Глобальный рынок как таковой насыщен». Что нужно делать белорусским и российским предприятиям? Мнение эксперта

Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»:

Глобальный рынок как таковой насыщен. И сегодня нет проблем и дефицита. С этой точки зрения надо говорить о, может быть, каких-то региональных отношениях. То есть противостояние, может быть, совместное деление рынка. Или опять-таки поиск партнеров, более выгодных условий. Как бы кто ни говорил, российский рынок для нас всегда был премиальным с точки зрения и валовых показателей, и премиальности по маржинальности. Поэтому, наверное, те условия, в которые поставил нас коллективный Запад – и Россию, и Беларусь – с точки зрения ограничительных мер, наверное, надо говорить о высвобождающихся нишах за счет того, что и западные компании уйдут с этих сегментов.

«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси? Читайте здесь.