«Глобальный рынок как таковой насыщен». Что нужно делать белорусским и российским предприятиям? Мнение эксперта
Новости Беларуси. Министерство промышленности Беларуси намерено увеличить выпуск импортозамещающей продукции более чем на 18 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из стратегических задач для белорусской экономики в условиях санкционного давления. Отечественные аналоги позволят укрепить экономический суверенитет и обеспечить наши предприятия работой.
Ксения Худолей продолжит тему.
Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»:
Глобальный рынок как таковой насыщен. И сегодня нет проблем и дефицита. С этой точки зрения надо говорить о, может быть, каких-то региональных отношениях. То есть противостояние, может быть, совместное деление рынка. Или опять-таки поиск партнеров, более выгодных условий. Как бы кто ни говорил, российский рынок для нас всегда был премиальным с точки зрения и валовых показателей, и премиальности по маржинальности. Поэтому, наверное, те условия, в которые поставил нас коллективный Запад – и Россию, и Беларусь – с точки зрения ограничительных мер, наверное, надо говорить о высвобождающихся нишах за счет того, что и западные компании уйдут с этих сегментов.
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Точки опоры для белорусской экономики специалисты видят в высокотехнологичном секторе, производстве продовольствия и переориентации рынков сбыта. Конечно, перестроить экспортные потоки одномоментно невозможно, но не Европой единой жили наши производители.
И если отбросить громкие заявления об экономической блокаде Беларуси и России, можно обнаружить, что долгие годы мы выстраивали связи параллельно европейскому вектору. И пока одни открещиваются от всего белорусского, Вьетнам, например, не прочь удвоить товарооборот.
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