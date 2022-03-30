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Доллар упал ниже трёх рублей в Беларуси! Вот чем это объясняется

30 марта 2022 15:05
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Новости Беларуси. В Беларуси на старте валютных торгов доллар упал ниже трех рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подешевел и евро. Российский рубль идет по восходящей. На фоне российско-украинских переговоров.  

Доллар упал ниже трёх рублей в Беларуси! Вот чем это объясняется-1

На московской бирже доллар уже ниже 84 рублей. Евро стоит дешевле 95. По мнению экспертов, серьезному укреплению российской валюты способствует политика Центробанка и решение продавать газ за рубли.  

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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