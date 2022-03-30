Доллар упал ниже трёх рублей в Беларуси! Вот чем это объясняется

Новости Беларуси. В Беларуси на старте валютных торгов доллар упал ниже трех рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подешевел и евро. Российский рубль идет по восходящей. На фоне российско-украинских переговоров.
Новости Беларуси. В Беларуси на старте валютных торгов доллар упал ниже трех рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подешевел и евро. Российский рубль идет по восходящей. На фоне российско-украинских переговоров.
На московской бирже доллар уже ниже 84 рублей. Евро стоит дешевле 95. По мнению экспертов, серьезному укреплению российской валюты способствует политика Центробанка и решение продавать газ за рубли.
Больше новостей экономики за 30 марта читайте здесь.