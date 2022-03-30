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«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси?

30 марта 2022 17:25
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Новости Беларуси. Министерство промышленности Беларуси намерено увеличить выпуск импортозамещающей продукции более чем на 18 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из стратегических задач для белорусской экономики в условиях санкционного давления. Отечественные аналоги позволят укрепить экономический суверенитет и обеспечить наши предприятия работой.  

Ксения Худолей продолжит тему.  

«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси?-1

Системы передачи данных, программное обеспечение и приборы учета. Вопреки санкционной войне, эта гомельская компания не верит в печальный финал, который так красочно предрекает Запад. Высокотехнологичное производство «МИРТЕК-инжиниринг» после масштабной модернизации в 2020 году стало только амбициознее.  

«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси?-4

Несколько сотен сотрудников, 3 000 производственных квадратов, монтаж, литье и собственная испытательная лаборатория. Есть что предложить, а главное – кому.  

«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси?-7

Алок Ранджан Джа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:  
То, что я увидел, действительно впечатлило меня. Производство этой компании – просто произведение искусства, сравнимое с мировыми стандартами.  

«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси?-10

Впечатления дипломата, вполне вероятно, вскоре найдут отражение в конкретных контрактах. Для компании это хорошая возможность пополнить список партнеров (в нем прочно закрепились Россия, Казахстан и Армения). Для Индии – ударить по рукам с проверенным белорусским поставщиком инновационных технологий.  

«Просто произведение искусства». Какое предприятие понравилось послу Индии в Беларуси?-13

В целом стран, готовых идти наперекор западным санкциям, хватает. При этом расслабляться не стоит. Мировая экономика требует очень тонкого подхода. Задача в том, чтобы найти такой.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Ксения Худолей # Алок Ранджан Джа # Фотофакт

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