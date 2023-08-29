Новости Беларуси. Потери рынков недружественных стран полностью компенсированы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совмине рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2024 год. Его основные тренды – рост зарплат и социальных расходов. Целевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены. Бюджет сформирован исходя из прогнозного сценария. Сохранена его социальная направленность. Объем финансирования этой сферы увеличится на 12 % к оценке текущего года – вырастут расходы на образование и здравоохранение. Запланирован рост пособий и пенсий, реальных денежных доходов населения. Рост ВВП Беларуси в 2024 году планируется на уровне 3,8 %.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Мы оцениваем, что доходы консолидированного бюджета прирастут порядка 6 %, будет порядка 67 миллиардов рублей. Если говорить по республиканским и местным, то местные бюджеты формируются на уровне порядка 12 %, республиканский – 6. Такое распределение обусловлено еще и тем, что основные статьи, которым будет уделяться внимание, традиционно это заработная плата. Фонд оплаты труда растет, порядка 12 %. Этим обусловлено, что местные бюджеты формируются с большим ростом по доходам, потому что, как известно, вся основная нагрузка по социальной сфере ложится на бюджеты регионов.