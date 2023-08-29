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Роман Головченко: «Среднемесячная заработная плата должна составить 2 087 рублей»

29 августа 2023 13:57
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Новости Беларуси. Потери рынков недружественных стран полностью компенсированы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании. В Совмине 29 августа рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2024 год.

Рост ВВП Беларуси в 2024 году планируется на уровне 3,8%

Роман Головченко: «Среднемесячная заработная плата должна составить 2 087 рублей»-1

Его основные тренды – рост зарплат и социальных расходов. Целевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены. Бюджет сформирован исходя из прогнозного сценария. Сохранена его социальная направленность. Объем финансирования этой сферы увеличится на 12 % к оценке текущего года: вырастут расходы на образование и здравоохранение. Запланирован рост пособий и пенсий, реальных денежных доходов населения. Рост ВВП Беларуси в 2024 году планируется на уровне 3,8 %.

Роман Головченко: «Среднемесячная заработная плата должна составить 2 087 рублей»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Целевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены. Напомню, темп роста ВВП должен составить 103,8 %. Это выше темпов развития мировой экономики. Прирост инвестиций в основной капитал – 3,9 %, или 47 миллиардов рублей. Планируется реализация 163 региональных, 77 импортозамещающих проектов и 16 так называемых интеграционных проектов. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 3,5 % при росте реальной заработной платы почти на 4. И среднемесячная заработная плата должна составить 2 087 рублей.

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Для достижения важнейших параметров социально-экономического развития разработан целевой план на 2024 год.

Роман Головченко: «Среднемесячная заработная плата должна составить 2 087 рублей»-7

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Ядром целевого плана являются три программы. Это производственная программа, где мы четко раскладываем все отрасли по товарным позициям, по предприятиям, министерствам. Вторая – инвестиционная программа. Третья – экспортная, здесь объемы экспорта определены на уровне 53 миллиардов долларов. Причем основные направления – поставки на российский рынок. С темпом роста 107 % мы планируем поставить и сохранить свою долю на российском рынке, это более 26 миллиардов долларов США. Плюс Китай – более 2,5 миллиарда, и дальняя дуга.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Александр Червяков # Фотофакт

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