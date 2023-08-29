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«Доходы больше, чем расходы». Бюджет Беларуси в 2023 году исполняется с профицитом

29 августа 2023 14:06
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Новости Беларуси. Вопреки западным прогнозам, белорусская экономика демонстрирует стабильность и рост. Бюджет Беларуси этого года исполняется с профицитом. Как подчеркнули в правительстве, развивается промышленность, в целом экономика работает без каких-либо спадов. Это отражается и на доходах бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Доходы больше, чем расходы». Бюджет Беларуси в 2023 году исполняется с профицитом-1

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Исполнение бюджета этого года идет стабильно. Изначально был запланирован дефицит с учетом более консервативных оценок в начале года. Но на последнюю дату все бюджеты у нас пока профицитом. Доходы республиканского бюджета опережают расходы на порядка 2 миллиардов, а на региональном уровне – на 1,5-1,6 миллиарда доходы больше, чем расходы. Пока в целом мы в плюсе. Все задачи с точки зрения именно обеспечения финансирования выполняются. Ничто не останавливается, все идет.

«Доходы больше, чем расходы». Бюджет Беларуси в 2023 году исполняется с профицитом-4

Кроме того, увеличена зарплата бюджетников. С 1 сентября вырастут денежные поощрения для учителей и преподавателей. Самую большую надбавку получат педагоги за классное руководство и кураторство учебной группы.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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