«Чтобы не было потом обид!» Лукашенко пригрозил премьеру отставкой

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются. Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства. Помимо плановых тем, 22 июня подвели и промежуточные итоги в экономике. Отдельное внимание вопросам социального блока, строительства жилья и качества дорог.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

За пять месяцев экономика вышла на целевую траекторию роста. Темп ВВП составил 100,9 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А надо было?

Роман Головченко:

Пока у нас еще задача стоит только по июню 102,6 %.

Александр Лукашенко:

Но мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102 %, а у вас 101.

Роман Головченко:

Май к маю – 7 %. Поэтому я думаю, что если не полностью, то по крайней мере на цифру, близкую к плану, по полугодию мы выйдем. Маховик экономики сейчас раскручивается.

Александр Лукашенко:

Давайте публично договоримся так, чтобы вы не обижались. Мне же уже не 38 лет, когда я первое правительство формировал, и не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно (первыми вы и первый вице-премьер) уходите в отставку. Вот, чтобы журналисты видели, люди понимали. Толочь воду в ступе, наверное, не к месту. Делаете – спасибо, ордена, награды. Не выполнили – надо по-мужски поступить. Поэтому давайте так и договоримся, чтобы не было обид потом.

Спокойное и деловое джентльменское соглашение. И судя по тому, как премьер отреагировал, в том, что выбранная стратегия верна и эффективна, он уверен. К Президенту сегодня пришли изначально, чтобы обсудить законопроект о содействии и стимулировании инвестиционной деятельности.