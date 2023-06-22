«Чтобы не было потом обид!» Лукашенко пригрозил премьеру отставкой

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются. Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства. Помимо плановых тем, 22 июня подвели и промежуточные итоги в экономике. Отдельное внимание вопросам социального блока, строительства жилья и качества дорог.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
За пять месяцев экономика вышла на целевую траекторию роста. Темп ВВП составил 100,9 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А надо было?
Роман Головченко:
Пока у нас еще задача стоит только по июню 102,6 %.
Александр Лукашенко:
Но мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102 %, а у вас 101.
Роман Головченко:
Май к маю – 7 %. Поэтому я думаю, что если не полностью, то по крайней мере на цифру, близкую к плану, по полугодию мы выйдем. Маховик экономики сейчас раскручивается.
Александр Лукашенко:
Давайте публично договоримся так, чтобы вы не обижались. Мне же уже не 38 лет, когда я первое правительство формировал, и не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно (первыми вы и первый вице-премьер) уходите в отставку. Вот, чтобы журналисты видели, люди понимали. Толочь воду в ступе, наверное, не к месту. Делаете – спасибо, ордена, награды. Не выполнили – надо по-мужски поступить. Поэтому давайте так и договоримся, чтобы не было обид потом.
Спокойное и деловое джентльменское соглашение. И судя по тому, как премьер отреагировал, в том, что выбранная стратегия верна и эффективна, он уверен. К Президенту сегодня пришли изначально, чтобы обсудить законопроект о содействии и стимулировании инвестиционной деятельности.
Головченко: белорусы переводят валютные депозиты в рублевые. Подробности.
Александр Лукашенко:
По мнению разработчиков, он поможет исправить ситуацию. Не знаю, какую ситуацию хотите исправить. Правила определенные установлены, по-моему, соответствующим указом. Что тут не хватает? В свое время это был прорывной документ. За прошедшие годы представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов. Успешно реализованы более тысячи проектов. Но в последние несколько лет объем инвестиций, как внешних, так и внутренних, снижается, что не лучшим образом сказывается на работе экономики. Разумеется, любая страна сегодня старается предоставить инвесторам привлекательные условия. Мы также должны создавать конкурентные преимущества.
Премьер позже пояснил, речь скорее идет об обновлении принятых раньше решений. Не потому, что они устарели, а потому, что опробованные белорусами пришлись по вкусу не только нам.
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