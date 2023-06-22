«Огромное количество недостатков». Лукашенко вспомнил результаты недавней проверки системы здравоохранения

Отдельное внимание Президент уделил вопросам социального блока. Последние недели они занимали верхние строчки во всех новостях. С результатами централизованного экзамена разобрались. Большое совещание по вопросам образования ожидается осенью. Глава государства надеется, что оно не будет таким же, как с представителями здравоохранения. Задачи для медработников поставлены, сроки определены. Сегодня на совещании планировали обсудить право медиков на приобретение в собственность арендного жилья. Однако, как отметил Александр Лукашенко, пока не будут исправлены все недочеты в системе здравоохранения, этот вопрос стоит отложить. К тому же необходимо определиться: для чего строили арендное жилье? Чтобы после его продавать или, как следует из названия, сдавать в аренду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас вопрос о жилье. После того как мы обнаружили и выявили огромное количество недостатков в сфере здравоохранения, на завтра или даже в это время приходят и говорят: дайте еще одну опцию, льготу и так далее. Поэтому не совсем время подходящее. Думаю, нам к этому вопросу надо вернуться. Но не забывать: кроме медицинских работников, у нас есть еще педагогическое, социальное и другие, военнослужащие, хотя мы там приняли определенные решения. Но придут и те поставят этот вопрос. И это будет справедливо, допустим, со стороны преподавателей в школах и вузах. Справедливая. А сможем ли мы удовлетворить в целом этих людей? Надо рассматривать в комплексе.

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Отдельное внимание сегодня – сельскому хозяйству. Из-за погодных условий не хватает влаги, однако катастрофы нет, – подчеркнул Президент. Необходимо своевременно реагировать и там, где посевы зерна уже не спасти, перепахивать и сеять другие культуры для получения травянистых кормов. Зерно мы можем купить у соседей. На совещании речь шла в том числе и о складских запасах: промышленных и продовольственных. Они на критически высоком уровне. Основной вопрос Президента: почему не продаем? С докладом на тему выступил премьер-министр Беларуси.