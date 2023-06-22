Лукашенко: в Беларусь надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную страну

На большом совещании с руководством Совмина помимо плановых вопросов (по законопроекту об инвестиционной деятельности и указу о приобретении арендного жилья медработниками) подведены итоги работы экономики за 5 месяцев текущего года. ВВП составил 100,9 %. Рост инвестиций в основной капитал – плюс 2,5 % к прошлому году. Однако, как отметил Президент, это слабый задел для выполнения установленных задач. Определить новые пути стимулирования и реализации инвестиционных проектов призван соответствующий законопроект. Как подчеркнул Александр Лукашенко, его предстоит внимательно изучить, прежде чем отправлять в парламент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не против разумных новаций, всегда готов их поддержать. В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов, давайте будем ориентироваться на других (восточных, азиатских, африканских), да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога. Напоминаю вам мое правило: в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность – полноценная занятость работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет и уплата налогов.

Еще раз хочу подчеркнуть: если вы мне хотите предложить вариант «никаких налогов платить не будем, в фонд занятости инвесторы платить не будут», мы их сюда привлечем. Слушайте, у нас уже созданы такие так называемые офшорные территории. Давайте будем работать. Но только приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все что можно, заплатить какую-то копейку (налоги при этом не платить, рабочим, скажем, 500 долларов), а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные страны – я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую. И работать надо прежде всего со своими инвесторами.