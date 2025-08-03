Лукашенко: в МИД нет места предательству и кумовству, нужны кристально чистые люди

О том, как складывается ситуация по внешнему контуру и кто Беларуси друг, на неделе во Дворце Независимости состоялся большой дипломатический разговор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент встретился с белорусскими послами и провел тонкую донастройку нашей внешней политики, которая, как и прежде, основана на многовекторности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не опускайтесь до криминала, прошу вас. Соблазнов везде много. Миллионами долларов делят взятки. Нам все равно, Китай, россиянин или еще кто-то… Попался на коррупции – отвечай. Все это всплывает и бьет потом так, что трудно будет подняться. А вы в основном молодые люди, вам до пенсии еще работать и работать. И семью обеспечивать.

Глава государства дважды повторил три тезиса. Главное – экономика, непримиримая борьба с коррупцией и то, что послы на службе. Почитай, люди военные.

Александр Лукашенко:

Неважно, кто и куда едет, должны быть обсуждены конкретные вопросы, прежде всего экономические, которые приносят деньги. Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы. Государству нужны честные, кристально чистые люди, преданные своей стране. Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД.

Оправдания здесь, мужики, быть не может. Вы военные люди. Вы больше, чем военные. Вы лицо нашей страны. Любое предательство со стороны сотрудника МИД… Боюсь даже говорить… Не можешь, не ходи туда. Я каждого посла в кабинет к себе при назначении приглашаю, спрашиваю – да, нет. Скажи – нет. Даже не приходи. Скажи министру, когда он тебе предлагает, в Администрации Президента – нет. И все, вопрос будет решен. Но ты же согласился. Прошу вас, учтите это.