Головченко: у нас более 50% отечественных фармпрепаратов, задача стоит выйти на 70%

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В свое время президентский декрет по инвестициям был, наверное, одним из самых передовых и прогрессивных если не в мире, то по крайней мере в нашем регионе так это точно. И это дало свой ощутимый эффект с точки зрения привлечения сюда инвесторов, создания новых производств. Но, к сожалению, декрет же не запатентуешь, как другой товар, поэтому наши многие соседи начали пользоваться, наверное, вот этими ноу-хау белорусскими, которые содержались в этом декрете. И, конечно, по прошествии определенного периода времени возникла необходимость посмотреть, какими еще инструментами мы можем воспользоваться для того, чтобы сохранить инвестиционную активность.

Если взять, к примеру, такую отрасль, как фармацевтика. Хотя у нас более 50 % отечественных препаратов, задача стоит выйти на 70 %. Это очень амбициозная задача, и для этого необходимо привлекать, конечно, новых статусных инвесторов в сферу фармацевтики. Но весь мир работает именно в сфере фармацевтики по такому сложившемуся правилу, что приходящий инвестор должен получить некий гарантированный объем выкупа своей продукции. Так называемый офсетные контракты. Так сложилось в этом мире. Этот сектор бизнеса работает так. Поэтому у нас такой нормы в законодательстве сейчас не существует. Предложено, например, применить это право в целом для целого ряда инвестиционных договоров. Конечно, тогда, когда это выгодно для государства, и это будет гарантировать инвестору, что он по крайней мере будет иметь гарантированный спрос на свою продукцию.