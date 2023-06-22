Головченко: у нас более 50% отечественных фармпрепаратов, задача стоит выйти на 70%

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 15 лет представители 20-ти стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются. Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства.
Премьер пояснил: речь скорее идет об обновлении принятых раньше решений. Не потому, что они устарели, а потому что, опробованные белорусами, пришлись по вкусу не только нам.
Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В свое время президентский декрет по инвестициям был, наверное, одним из самых передовых и прогрессивных если не в мире, то по крайней мере в нашем регионе так это точно. И это дало свой ощутимый эффект с точки зрения привлечения сюда инвесторов, создания новых производств. Но, к сожалению, декрет же не запатентуешь, как другой товар, поэтому наши многие соседи начали пользоваться, наверное, вот этими ноу-хау белорусскими, которые содержались в этом декрете. И, конечно, по прошествии определенного периода времени возникла необходимость посмотреть, какими еще инструментами мы можем воспользоваться для того, чтобы сохранить инвестиционную активность.
Если взять, к примеру, такую отрасль, как фармацевтика. Хотя у нас более 50 % отечественных препаратов, задача стоит выйти на 70 %. Это очень амбициозная задача, и для этого необходимо привлекать, конечно, новых статусных инвесторов в сферу фармацевтики. Но весь мир работает именно в сфере фармацевтики по такому сложившемуся правилу, что приходящий инвестор должен получить некий гарантированный объем выкупа своей продукции. Так называемый офсетные контракты. Так сложилось в этом мире. Этот сектор бизнеса работает так. Поэтому у нас такой нормы в законодательстве сейчас не существует. Предложено, например, применить это право в целом для целого ряда инвестиционных договоров. Конечно, тогда, когда это выгодно для государства, и это будет гарантировать инвестору, что он по крайней мере будет иметь гарантированный спрос на свою продукцию.
«Чего не продаем?» Лукашенко заинтересовался залежами продовольствия на складах. Подробности.