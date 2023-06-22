«Чего не продаём?» Лукашенко заинтересовался залежами продовольствия на складах

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельное внимание сегодня – сельскому хозяйству. Из-за погодных условий не хватает влаги, однако катастрофы нет, – подчеркнул Президент. Необходимо своевременно реагировать и там, где посевы зерна уже не спасти, перепахивать и сеять другие культуры для получения травянистых кормов. Зерно мы можем купить у соседей. На совещании речь шла в том числе и о складских запасах: промышленных и продовольственных. Они на критически высоком уровне. Основной вопрос Президента: почему не продаем? С докладом на тему выступил премьер-министр Беларуси.
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Проблема со сбытом определенных позиций молочной продукции существует. Ключевой фактор – ценовой. И вторая причина, вызов, который стоит перед нами стратегически, то, что Российская Федерация медленно, но уверенно приближается к самообеспечению молоком. Российской Федерации не хватает два-три миллиона тонн, чтобы добиться полного самообеспечения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это в целом ваши прогнозы и их. Но сегодня не хватает молока, а у нас на складе. Чего не продаем?
Роман Головченко:
Продают. Мы торгуем сырьем, это проблема. Она возникла сейчас, раньше о ней никто не думал. Масло и сыр уходили, что называется, со свистом. Цена была хорошая, рентабельность была порядка 30% на масле и сыре. Я практически все предприятия молочные объехал. Никто не парился со входом высокомаржинальной продукции в торговые сети напрямую. Потому что это сложно, надо платить за это. Всех устраивала рентабельностью по маслу и сыру, все наращивали мощности по производству этих продуктов. Пока рынок позволял, это было хорошо. Сейчас внешняя ситуация изменилась, поэтому не все оказались готовы к такому развитию событий. Но специалисты говорят, что это не трагично, это явление временное. Такие задачи нами поставлены. Мы работаем над изменением нашей стратегии молочной промышленности.
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Кроме того, на совещании прозвучал вопрос пособий семьям. Всегда ли они расходуются на благо детей? Обсуждали возможность упрощения процесса строительства многоэтажек (по аналогии с индивидуальными домами). Президент также четко обозначил задачи и перед ответственными за проведение II Игр стран СНГ.