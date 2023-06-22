«Чего не продаём?» Лукашенко заинтересовался залежами продовольствия на складах

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельное внимание сегодня – сельскому хозяйству. Из-за погодных условий не хватает влаги, однако катастрофы нет, – подчеркнул Президент. Необходимо своевременно реагировать и там, где посевы зерна уже не спасти, перепахивать и сеять другие культуры для получения травянистых кормов. Зерно мы можем купить у соседей. На совещании речь шла в том числе и о складских запасах: промышленных и продовольственных. Они на критически высоком уровне. Основной вопрос Президента: почему не продаем? С докладом на тему выступил премьер-министр Беларуси. Лукашенко: в Беларусьнадо приходитьне как в банановую республику, а как в нормальную страну Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Проблема со сбытом определенных позиций молочной продукции существует. Ключевой фактор – ценовой. И вторая причина, вызов, который стоит перед нами стратегически, то, что Российская Федерация медленно, но уверенно приближается к самообеспечению молоком. Российской Федерации не хватает два-три миллиона тонн, чтобы добиться полного самообеспечения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это в целом ваши прогнозы и их. Но сегодня не хватает молока, а у нас на складе. Чего не продаем?