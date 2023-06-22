Головченко: белорусы переводят валютные депозиты в рублёвые

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются. Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства. Помимо плановых тем, 22 июня подвели и промежуточные итоги в экономике. Отдельное внимание вопросам социального блока, строительства жилья и качества дорог. Какие задачи поставил глава государства перед чиновниками – в материале Алены Сыровой.

Обычно за несколько минут до начала совещания во Дворце Независимости его участники поднимаются в зал из так называемого накопителя. Чаще всего в этот момент разбиваются на группки – прежде всего это возможность переговорить с коллегами о каких-то вопросах. Наблюдая за членами правительства, можно предположить тематику, по которой им важно согласовать и скоординировать позиции, прежде чем будут держать ответ на высшем уровне. Сегодняшнее совещание с руководством Совмина плановое, тот случай, когда необходимо подвести промежуточные итоги и посоветоваться, прежде чем принять те или иные решения. Но у Президента накопилось много вопросов по исполнению данных им поручений, которые добавились к плановым, отсюда такой состав и такая повестка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Премьер-министру следует доложить, по всем ли показателям вышли на положительную динамику, удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности (логистические и транзакционные издержки, поиск новых партнеров и рынков), как выполняются целевые задания. От первого вице-премьера жду предметной раскладки, где правительство видит резервы по наращиванию роста инвестиций по итогам года, а это аж 120 %. А также об эффективности реализации концепции «Один район – один проект». Вертикаль четко делит полномочия. За экономику отвечает правительство. Обозначает вектор глава государства. Премьер-министр регулярно в публичном пространстве говорит об успехах – по многим направлениям удивительных с учетом сложившихся обстоятельств. Растут показатели экспорта, ВВП, инфляция на рекордно низком уровне.