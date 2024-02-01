Брянская область планирует вдвое нарастить производство комбайнов «Гомсельмаша»
Союзные договоренности в действии. Беларусь и Россия продолжают укреплять контакты. Наука, сельское хозяйство, строительная сфера и промышленность – и это аспекты сотрудничества лишь с одним из регионов – Брянской областью. Эту тему 1 февраля обсудили во Дворце Независимости. Глава государства встретился с губернатором этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества. Читайте здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Что называется, в одной колее развитие машиностроительного комплекса. Наши комбайны собирают в Брянске. А в перспективе готовы выехать на необъятные просторы России.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:
Мы сегодня производим комбайн, это гомельский комбайн, новый комбайн. Очень хороший, в день позволяет намолачивать более 200 тонн зерновых. Мы предоставим еще одну площадку, и производство комбайнов на брянской земле будет увеличено почти в два раза. А рынок сбыта – это вся Россия и страны СНГ. Так что эта работа идет.
Президент вспомнил о том, как белорусские комбайны помогали убирать урожай жителям приграничья. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Семеноводство, испытания сортов растений, селекционная работа – это то, что уже делают наши ученые в рамках взаимодействия с Брянской областью. Хотелось бы, чтобы эти совместные проекты увеличивались, но с предельной ориентацией на практику. Не только теория, но и практика.
А сейчас даже семена тут белорусские. И удобрения тоже. Еще в 2020-м договорились об увеличении использования наших аминокислот.
Александр Богомаз:
В 2022 году уже было поставлено 11 тысяч тонн минеральных удобрений с Гомельского химического завода. В 2023 году – уже 38 тысяч тонн. На 27 тысяч тонн больше. Эта работа ведется. И когда наши видят, что это рядом, это дешевле, не нужно далеко ехать, а все можно купить здесь... Но самое важное – тронуться с места.
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