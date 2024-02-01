Брянская область планирует вдвое нарастить производство комбайнов «Гомсельмаша»

Союзные договоренности в действии. Беларусь и Россия продолжают укреплять контакты. Наука, сельское хозяйство, строительная сфера и промышленность – и это аспекты сотрудничества лишь с одним из регионов – Брянской областью. Эту тему 1 февраля обсудили во Дворце Независимости. Глава государства встретился с губернатором этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества. Читайте здесь. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Что называется, в одной колее развитие машиностроительного комплекса. Наши комбайны собирают в Брянске. А в перспективе готовы выехать на необъятные просторы России.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Мы сегодня производим комбайн, это гомельский комбайн, новый комбайн. Очень хороший, в день позволяет намолачивать более 200 тонн зерновых. Мы предоставим еще одну площадку, и производство комбайнов на брянской земле будет увеличено почти в два раза. А рынок сбыта – это вся Россия и страны СНГ. Так что эта работа идет. Президент вспомнил о том, как белорусские комбайны помогали убирать урожай жителям приграничья. Читайте здесь.