Лукашенко: на границе трёх республик всегда царил дух добрососедства. Сейчас всё наоборот

Наука, сельское хозяйство, строительная сфера и промышленность – сотрудничество Беларуси с Брянской областью обсуждали во Дворце Независимости. Глава государства встретился с губернатором российского региона. В центре внимания – товарооборот. Как неоднократно подчеркивал Президент, экономика – основа безопасности. Стабильность в этом секторе должна помочь и Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Брянщина вместе со Смоленской и Псковской областями – самый близкий регион для Беларуси. У нас это так и воспринимают. Когда у нас были вообще тяжелые времена, в 1990-х, помню, с техникой было непросто, еще до вас на Брянщине. Вы это хорошо знаете. Я давал команду: мы убрали хлеб – поезжайте туда и убирайте как свое. Еще с советских времен у нас самые теплые и дружеские, добрые, братские отношения между нашими народами. Слава богу, что мы не начертили границу, через которую надо проходить и создавать неудобства для наших людей, как это случилось с Польшей, странами Балтии, еще хуже – с Украиной. Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянской областью очень прочны и многогранны. В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа – Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все наоборот, к глубокому нашему сожалению.