Лукашенко: Брянщина, как ни один регион России, пострадала в своё время от Чернобыля

Брянская область для Беларуси – один из самых близких регионов России во всех смыслах. Об этом заявил глава нашего государства на встрече с губернатором Александром Богомазом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Есть чему поучиться друг у друга». Лукашенко встретился с губернатором Брянской области.

Развивается в том числе научное сотрудничество с регионом. Ученые заняты семеноводством, испытанием сортов растений и селекционной работой. Но глава государства ориентирует: у всего должна быть практическая отдача. Например, это заметно в строительной сфере. В 2023 году был реализован проект по возведению 16-этажного жилого дома в Брянске. Объект стал показательным примером и положил начало развитию сотрудничества по данному направлению. К слову, возводили высотку белорусские строители из отечественных материалов. Но это не единственное, что могут предложить наши специалисты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вас устраивают наши строители, будем в этом плане и дальше сотрудничать. Знаю по разговорам и переговорам с Президентом России, огромные задачи стоят в строительстве: от дорог до строительства культурных, промышленных объектов и прежде всего жилья. Мы готовы включаться, нам это выгоднее, чем ехать за тридевять земель, как мы на Сахалине помогали мужикам нашим. Сегодня есть такие просьбы – через пару дней встретимся с руководителем Камчатки. В Беларуси есть хорошие специалисты, высококачественная техника, оборудование для сфер водоснабжения, водоочистки, отопления, переработки мусора и многих других перспективных направлений. В полной мере это касается и тех проблем, которые подбросил нам с вами и Чернобыль. Брянщина, как ни один регион России (так же, как и Беларусь), пострадала в свое время от Чернобыльской катастрофы. Сегодня мы видим последствия, особенно кадровые. Особенно вы это ощущаете. Мы занимаемся возрождением этих территорий, вы знаете наши программы, созданием нормальных условий для жизни людей. Есть уникальные методики, разработки – если они вам интересны, мы готовы сотрудничать.