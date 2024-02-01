Александр Богомаз: «Хотели бы, чтобы белорусские строители работали на нашей брянской земле»

Наука, сельское хозяйство, строительная сфера и промышленность – сотрудничество Беларуси с Брянской областью обсуждали во Дворце Независимости. Глава государства встретился с губернатором российского региона. В центре внимания – товарооборот. Как неоднократно подчеркивал Президент, экономика – основа безопасности. Стабильность в этом секторе должна помочь и Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня перспективным направлением сотрудничества остается сфера АПК. Брянская область – лидер в России по выпуску отдельных видов сельхозпродукции. Нам есть чему поучиться друг у друга, – подчеркнул Александр Лукашенко. И акцентировал внимание на объединении возможностей на рынке Союзного государства. Также речь шла о строительной отрасли. В 2023 году наши специалисты завершили возведение 16-этажного жилого дома. Результат россиян более чем удовлетворил. В планах – привлекать белорусских строителей к социальным объектам.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Мы хотели бы, чтобы белорусские строители работали на нашей брянской земле. Строители зашли, уже сдали дом, взяли еще три площадки. Две площадки взяли могилевцы, где будут строить дома. Мы просили Президента, чтобы строители также строили социальные объекты. У нас и на сегодня строятся три школы на 1 225 мест, две школы за счет областного бюджета на 500 мест. Мы строим спортивные объекты. Это ледовые дворцы, бассейны. Сейчас строим два бассейна, два ФОКа и два ледовых, и будут торги объявлены на один ледовый и пять бассейнов. Президент сказал, что на приграничье (в Новозыбкове и Злынке) они готовы, чтобы вышли строители и сделали эту работу.

Совместными усилиями Беларусь и Брянская область развивают в том числе отдельные научные направления. Семеноводство, испытание сортов растений и селекционная деятельность. Глава нашего государства акцентирует внимание, что любая работа должна быть направлена на практическое применение.

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