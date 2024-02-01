Белорусская делегация во главе с премьер-министром прибыла в Алматы. Уже завтра, 2 февраля, она примет участие в заседании Евразийского Межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из важнейших вопросов, который вынесут на обсуждение, – макроэкономическая ситуация в странах Евразийского экономического союза. Поставлена конкретная задача: ЕАЭС в ближайшие годы должен стать одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения. В Алматы обсудят предложения по обеспечению устойчивого развития.

Рассмотрят и план мероприятий по созданию благоприятных условий для внедрения электронной торговли и ряд других вопросов. Помимо этого, глава белорусского правительства посетит международный цифровой форум и примет участие в его пленарном заседании, которое будет посвящено развитию цифровой инфраструктуры и новых технологий в экономике.