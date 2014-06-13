Белорусско-сербский бизнес-форум в Белграде: около 50 участников и пакет документов на 15 млн евро

Новости Сербии. Еще один день в Белграде принес Беларуси 15 млн евро. На такую сумму заключены контракты и договоры во время белорусско-сербского бизнес-форума. Он собрал около полутора сотен участников. Новые соглашения со своими сербскими партнерами подписали топ-менеджеры отечественных гигантов машиностроения.

А накануне в Белграде прошли переговоры на высшем уровне во время официального визита президента Беларуси.

Беларусь и Сербия – давние партнеры. Дипломатические отношения установлены еще в 1994 году. Политический диалог двух стран налажен на самом высоком уровне.

Несомненно, новый толчок к сотрудничеству был дан два года назад. Сразу же после прихода к власти нынешнего президента Сербии Томислава Николича.

Глава белорусского государства посещал Сербию четыре раза: в 1998 году, в 1999 году в ходе агрессии НАТО против этой балканской республики, в 2009 году. И снова очередной визит.

То, что он стал по-настоящему результативным, судить можно по числу принятых соглашений. Всего подписано 8 международных договоров. Среди них – совместное заявление Президентов двух стран. Развивать планируют не только политический диалог. Также хотят наладить взаимодействие на международной арене. Развивать две страны будут и производственную кооперацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договорились о главном: и в Евразийском союзе, Беларуси, России, Украине и других государствах, и в Сербии, на Балканах, мы будем работать вместе и от этого получать соответствующую выгоду. Мы также условились о том, что если у сербской стороны есть заинтересованность, мы готовы к созданию в интересах Беларуси и России здесь совместных предприятий, на которых будут работать сербские люди, несколько наших специалистов, чтобы произвести продукцию и торговать ей вместе взаимовыгодно на рынках третьих стран.

У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы поделиться с вами любым накопленным опытом. Вы для нас не чужие люди. И это могут подтвердить те бизнесмены, которые сегодня уже успешно работают на белорусском рынке.

Серьезным импульсом двусторонних отношений стал и визит президента Сербии в Минск в марте 2013 года. Именно тогда главы двух государств подписали совместное заявление. Сотрудничество было закреплено в двустороннем и многостороннем форматах.

К слову, визитами страны обмениваются постоянно. Причем не только на высшем уровне. Диалог налажен у Министерств, Парламентов.

Хорошие и бизнес-контакты. И их постоянно развивают.

Только 13 июня были подписаны контракты и договоры на сумму в 15 миллионов евро. Более 50 белорусских бизнесменов и около 100 представителей сербских деловых кругов встретились в Белграде на бизнес-форме.

Участники отмечают: разговор получился предметным.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Те предприятия, которые уже сегодня успешно работают («МАЗ», Тракторный завод), эти предприятия работают, вчера было открыто новое производство по выпуску малых тракторов в Сербии. Мы считаем, что перспектива очень хорошая есть как по «МАЗу», так и по Тракторному заводу, по «БелАЗу», по остальным предприятиям. Есть перспектива тех совместных предприятий, которые сегодня созданы, чтобы товары поступали на рынки третьих стран.

Динамика в отношениях двух стран положительная. Экономики взаимодополняемы. С каждым годом увеличивается товарооборот. Сегодня он приблизился к 200 миллионам долларов. В ближайшие годы выйти планируют и вовсе на полмиллиарда.

Сегодняшний форум и контактно-кооперационная биржа – хорошие площадки для двусторонних переговоров. Ведь именно здесь можно найти новые точки соприкосновения.

Михаило Весович, вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Сербия:

Со стороны сербских деловых кругов представлен большой интерес к сотрудничеству с белорусскими деловыми кругами. Главная цель – использовать соглашение о свободной торговле, которое существует между нашими странами. И речь здесь идет о долгосрочной кооперации, создании совместных предприятий в области металлургии, машиностроения, нефтехимической, пищевой промышленности. Интерес сегодня действительно есть. И мы надеемся, что новые контракты будут подписаны. Это станет шагом в интенсификации наших отношений.

Еще в 2009 году страны заключили соглашение о свободной торговле.

Сегодня главные белорусские экспортные статьи – сжиженный газ, нефтепродукты, тракторы и автобусы. Всего на сербском рынке работают около 20 дилеров.

Интерес есть и в сельском хозяйстве, и в промышленности.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

То, что всех сегодня интересует (и бизнес Беларуси, и бизнес Сербии) – это режим свободной торговли. К сожалению, не все представители бизнеса об этом знают. Они сами откровенно об этом говорят. И те мероприятия, которые проходят по линии Хозяйственной палаты Сербии, по линии Белорусской торгово-промышленной палаты, мы видим, что с каждым годом контракты, которые были подписаны, продолжаются и переходят к новым вариантам сотрудничества.

Потенциал двустороннего взаимодействия есть и в топливно-энергетической сфере, строительстве, транспортной инфраструктуре, науке, образовании и туризме.

Сербский бизнесмен Никола Бучен – один из тех, для кого контакты и договоренности сегодня переросли в контракты.

Никола Бучен, владелец компании по переработке йодированной соли (Сербия):

Наше предприятие работает с 1996 года. Мы занимаемся импортом соли из Беларуси. Сейчас у нас полное взаимопонимание с белорусской стороной. В том числе по ценам. Сегодня мы заключили новые контракты.

В продолжение существующих контактов наладить планируют совместные производства. Например, в городе Нови Сад. С 2012 года здесь работает сборочное производство белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие – лидер на сербском рынке по продаже тракторов под маркой «Беларус». В год здесь собирают полтысячи единиц техники. Потенциал и вовсе в шесть раза больше. При этом линейку выпускаемой техники решили расширить. Ведь сельское хозяйство – ключевая сфера взаимодействия.

В сербских хозяйствах белорусская техника не редкость. Теперь же в производство запущены еще две новые модели малых тракторов. Востребованы они будут на рынке не только Сербии, но и других балканских стран, а также в Европейском союзе.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас была здесь большая линейка тракторов, но недостаточная. Не было тракторов малой мощности, которые очень востребованы на рынке. Поэтому сегодня этот пробел восполняется, мы сдаем вместе, наши общими усилиями, новое производство.

Президенты двух стран поставили перед Правительствами двух стран очень важную задачу: выйти на совершенно новый уровень наших взаимоотношений не только по объемам, но и по качественному сотрудничеству.

Перед бизнес-форумом в Белграде также состоялась встреча вице-премьера Беларуси Петра Прокоповича и министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея с первым заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Одним словом, за дни визита сделано немало. И сейчас очевидно: крепкая дружба между главами белорусского и сербского государств – гарант для дальнейшего сотрудничества. Подтверждением этого стал и широкий портфель документов, подписанный в ходе нынешнего официального визита белорусской делегации в это балканское государство.