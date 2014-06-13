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Контракты и договоры на 15 млн евро - итоги белорусско-сербского бизнес-форума 13 июня в Белграде

13 июня 2014 14:43
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Новости Беларуси. Контракты и договоры на 15 млн евро. Таковы итоги белорусско-сербского бизнес-форума, который прошел 13 июня в Белграде. Он собрал около полутора сотен участников. Треть из них — представители  белорусских  деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые соглашения со своими сербскими партнерами подписали топ-менеджеры белорусских гигантов машиностроения.

Некоторые касаются развития сотрудничества в сфере услуг.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сербии налажено на достаточно высоком уровне. С каждым годом увеличивается взаимный товарооборот. Сейчас он приблизился к двумстам млн долларов. В ближайшие годы и вовсе планируют выйти на полмиллиарда. Заинтересованы стороны и в налаживании бизнес-контактов.

Бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа фактически стали продолжением официального визита Президента Беларуси в Сербию, который завершился 12 июня.

На протяжении трех дней представители бизнес-кругов двух стран, а также члены правительств провели плодотворные переговоры. Итогом стало подписание  8-ми международных договоров. Среди них — совместное заявление Президентов двух стран. Стороны намерены наладить взаимодействие на международной арене. В планах также открытие на территории Сербии совместных производств.

Михаило Весович, вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Сербия:
Со стороны сербских деловых кругов большой интерес к сотрудничеству с белорусскими деловыми кругами. Главная цель — использовать Соглашение о свободной торговле, которое существует между нашими странами. И речь здесь идёт о долгосрочной кооперации, создании совместных предприятий в области металлургии, машиностроения, нефтехимической, пищевой  промышленности. Интерес сегодня действительно есть. И мы надеемся, что новые контракты будут подписаны. Это станет шагом в интенсификации наших отношений.

 

 

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Сербия # Михаило Весович

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