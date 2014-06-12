12 июня белорусские сенаторы одобрили законопроект о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем

Новости Беларуси. Контроль за теневым бизнесом будет усилен. 12 июня белорусские сенаторы одобрили законопроект, который предотвратит легализацию доходов, полученных преступным путем. Это касается как денег, полученных в Беларуси, так и проходящих через Республику. Документ также поможет прекратить работу компаний-однодневок.

К слову, в сутки через банковскую систему Беларуси «прокачивается» около 65 триллионов белорусских рублей. Отследить все операции Органам финансовой разведки невозможно, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов. Кроме того, принятый законопроект касается и предотвращения финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Александр Максименко, директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Наша банковская система плотно интегрирована в мировую систему банков. Сегодня требования ФАТФ соблюдаются всеми странами. Требования эти меняются, ужесточаются. Что касаемо этого законопроекта, здесь мы больше подошли к 235 ст. «Реализация преступных доходов», также к распространению оружия массового поражения. Этого у нас вообще не было в законе, и ответственности за это не было. Более усилили борьбу с терроризмом: распространению терроризма и создание террористических организаций.