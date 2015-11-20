Президент Сербии Томислав Николич 20 ноября посетил Минский тракторный завод

Новости Беларуси. 20 ноября президент Сербии посетил Минский тракторный завод. Вниманию высокого гостя был представлен цех по сборке тракторов и выставка техники. Томислав Николич оценил линейку машин, интересовался качеством и мощностью двигателей.

Уже не первый год в Сербию поставляется белорусская сельскохозяйственная техника. Рекордным был 2011 год, когда в эту страну ушло более тысячи единиц техники. Уже сегодня в тракторном парке Сербии треть составляют белорусские.

В городе Нови Сад сейчас работает сборочное производство. Совместное белорусско-сербское предприятие намерено организовать поставки тракторов в Италию и Францию. Прорабатывается вопрос поставок даже на рынок США. Уже в ближайшее время страны должны достичь товарооборота в полмиллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Наши отношения настолько хорошие и наша дружба с главой вашего государства настолько крепкая, что нам, думаю, удастся связать Беларусь и Сербию в экономическом смысле достаточно крепко. У нас есть много общего. Беларусь на севере является связью между Европейским союзом и востоком, который развивается относительно быстро. Сербия на юге является связью между Евросоюзом и востоком. Мы самостоятельные, независимые страны. Конечно, направления сотрудничества у нас могут отличаться. Потому что Беларусь направлена к Российской Федерации, мы намерены вступать в Европейский союз, но все это не исключает наше желание совместного сотрудничества и стремление его укрепить. Особенно учитывая тот фундамент, который мы уже сегодня имеем. Мы договорились достичь товарооборота в 500 млн долларов. Пока этой цифры нет. Но сегодня мы уже имеем 250 миллионов.