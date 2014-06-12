Получать прибыль от переработки отходов планируют на деревообрабатывающем предприятии «Ивацевичдрев»

Новости Беларуси. На одном из крупнейших деревообрабатывающих предприятиях страны «Ивацевичдрев» 12 июня обсуждали проект, который позволит получать немалую прибыль от переработки отходов древесного производства. Завод по изготовлению топливных брикетов из древесной стружки может стать крупным экспортноориентированным предприятием.

К слову, один из этапов модернизации на «Ивацевичдреве» завершили в 2013 году. Здесь запустили цех по производству древесно-стружечных и ламинированных плит. В обновление вложено инвестиций на сумму более 150 миллионов евро. Фактически был построен новый завод, где производственный процесс полностью автоматизирован, а линия соответствует мировым стандартам.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента:

Надо отдать должное, что продукция, которая выпускается сейчас действительно востребована. Предприятие устойчиво, неустойчивость рассчитывается по тем кредитам. Сейчас нужно думать над тем, какое новое производство реализовать на этой достаточно развитой инфраструктуре.

Говорили и о модернизации аграрного сектора. Так, 10 лет назад начали «поднимать» буквально с колен убыточное сельхозпредприятие «Доманово». Сайчас надои там увеличился в 8 раз. Особое внимание здесь уделено качеству и скорости заготовки сенажа. В Ивацевичском районе до 90% площадей трав первого укоса уже убрано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента:

Работа идет, сроки в основном выдерживаются, которые определили Глава государства. Есть перспектива того, что необходимое качество кормов и соответствующие количества молока мы можем рассчитывать. На районном уровне есть полное понимание того, как это будет реализовываться.