Минэкономики выступают за аренду помещений без привязки к курсу иностранной валюты

Новости Беларуси. Министерство экономики выступает за то, чтобы ставки арендной платы и далее формировались в белорусских рублях без привязки к курсу иностранной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок запрета истекает и нужно принимать решение, как быть дальше. В сентябре профильное ведомство получило обратную связь от бизнес-союзов о заключении договоров аренды на новых условиях. Мнения разделились 50 на 50. С одной стороны, привязка аренды к евро-доллару хуже для потребителей. Курсовые разницы трансформируются в повышение цен. Продление ограничений необходимо и для продолжения дедолларизации экономики. С другой стороны, арендодателям нужно погашать валютные кредиты когда-то полученные на строительство деловой недвижимости. На основании комплекса факторов Минэкономики и Нацбанк поддерживают сохранение действующей практики в арендных отношениях без привязки к курсу иностранной валюты.