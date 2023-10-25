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Минэкономики выступают за аренду помещений без привязки к курсу иностранной валюты

25 октября 2023 16:46
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Новости Беларуси. Министерство экономики выступает за то, чтобы ставки арендной платы и далее формировались в белорусских рублях без привязки к курсу иностранной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики выступают за аренду помещений без привязки к курсу иностранной валюты-1

Срок запрета истекает и нужно принимать решение, как быть дальше. В сентябре профильное ведомство получило обратную связь от бизнес-союзов о заключении договоров аренды на новых условиях. Мнения разделились 50 на 50. С одной стороны, привязка аренды к евро-доллару хуже для потребителей. Курсовые разницы трансформируются в повышение цен. Продление ограничений необходимо и для продолжения дедолларизации экономики. С другой стороны, арендодателям нужно погашать валютные кредиты когда-то полученные на строительство деловой недвижимости. На основании комплекса факторов Минэкономики и Нацбанк поддерживают сохранение действующей практики в арендных отношениях без привязки к курсу иностранной валюты.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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