Рынок жилой недвижимости в Минске ставит рекорды по сделкам

Новости Беларуси. Рынок жилой недвижимости в белорусской столице ставит рекорды по сделкам. Белорусы скупают квартиры как никогда прежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем продаж за 9,5 месяца преодолел 13-тысячный рубеж, превысив количество сделок за весь 2019 год. Эксперты озвучивают несколько факторов, стимулирующих повышенную активность покупателей: в том числе рост реальных доходов, доступность банковских кредитов и сужение вариантов вложения накопленных средств. Другими словами, жилая недвижимость в городе – это не просто квартира, в которой можно жить, но и способ сохранить свои сбережения. Областные рынки недвижимости вслед за столичным также испытали всплеск потребительской активности.