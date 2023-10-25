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Рынок жилой недвижимости в Минске ставит рекорды по сделкам

25 октября 2023 16:46
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Новости Беларуси. Рынок жилой недвижимости в белорусской столице ставит рекорды по сделкам. Белорусы скупают квартиры как никогда прежде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок жилой недвижимости в Минске ставит рекорды по сделкам-1

Объем продаж за 9,5 месяца преодолел 13-тысячный рубеж, превысив количество сделок за весь 2019 год. Эксперты озвучивают несколько факторов, стимулирующих повышенную активность покупателей: в том числе рост реальных доходов, доступность банковских кредитов и сужение вариантов вложения накопленных средств. Другими словами, жилая недвижимость в городе – это не просто квартира, в которой можно жить, но и способ сохранить свои сбережения. Областные рынки недвижимости вслед за столичным также испытали всплеск потребительской активности.

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# Недвижимость в Минске # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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