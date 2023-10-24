Лукашенко: Беларусь очень востребована, иногда изворотливости не хватает

Символично, «встреча поколений», как назвали ее сами участники, проходит в знаковый день. Сегодня, 24 октября, Дворцу Независимости 10 лет. С рассказа о строительстве сооружения Президент и начал сегодняшнее мероприятие. Его возвели в сжатые сроки. Но, само собой, не в ущерб качеству. Из отечественных материалов и руками белорусов – эти требования были обязательными. Процесс контролировал Президент. Первых гостей в стенах дворца приняли 24 октября 2013 года – прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Сегодня молодежь поинтересовалась, какой из залов у главы государства любимый. Откровенный ответ – зал торжественных церемоний. Именно там проходит новогодний бал для молодежи. Поинтересовались у Президента и темой развития высоких технологий в стране, перспективами автомобилестроения. Из примера – белорусы выпускают свой собственный автомобиль под маркой Geely. В планах – увеличить производство до 120 тысяч машин в год. Шла речь на встрече и об экономической составляющей, в частности нашей работе на мировом рынке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень востребованы, очень. Иногда изворотливости не хватает. Отсюда мое жесткое такое требование чиновничьему аппарату по тем или иным направлениям. Если вы следите, в СМИ мы широко даем разного рода совещания у меня, что надо шевелиться сейчас, захватывать рынки. Главное сейчас – время, время, время. Пока оно работает на нас, но там не всегда будет. И вот с государствами дальней дуги – был введен такой термин – мы работам, не только ближе тут, СНГ, Россия. Но и туда, подальше. Ринулись в Африку. И мы обнаружили, что нас там ждут. Когда я веду с ними переговоры, они же видят: не великая страна, средних размеров европейская страна. Неужели это Беларусь может? Мы их везем на производство. Что вас интересует? Сельское хозяйство – пожалуйста. Переработка – пожалуйста. Трактора, автомобили и прочее – пожалуйста. Они приезжают ко мне после этого, даже губернаторы российских регионов, у них глаза квадратные! Говорят: вы это можете все делать.

До начала встречи для гостей Дворца провели экскурсию по его залам. Рассказали, какие мероприятия проходили в их стенах, остановились и на интересных фактах. К слову, уже более пяти лет комплекс открыт для посещений.