Лукашенко – делегации Новосибирска: надо поддерживать развитие африканских, азиатских стран. Нас там ждут давно

В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С последней встречи Александра Лукашенко и Андрея Травникова прошло почти 5 лет. Время проверить выполнение прежних договоренностей и обозначить новые перспективные направления для продуктивного взаимодействия.

Наши партнеры наверняка держат в уме, но, возможно, не всегда спрашивают о возможности Беларуси быть посредником для выхода на рынки третьих стран. И если в политических вопросах эту роль Александр Лукашенко не приемлет, то экономически для близких друзей, разумеется, мы только за. Тем более что наследие-то общее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у вас будет интерес и мы вам чем-то можем помочь, вы сами видите, где и чем, мы готовы вам помочь вместе работать в этих дальних государствах. Там спрос на нас величайший. На последней встрече с президентом России мы подробно обсуждали этот вопрос. Советский Союз, как говорят наши специалисты, допустим, по Африке, в свое время сделал огромный задел, создал огромный фундамент и базу для нынешнего сотрудничества постсоветских республик, прежде всего Беларуси и России на том континенте. Они нам доверяют больше, чем кому. Надо этим воспользоваться, продвигая свои интересы, поддерживать развитие и африканских, и азиатских стран, которые нас там ждут давно. Нам надо вместе здесь поработать (подробнее здесь).

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