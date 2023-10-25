Новости экономики за 25.10.2023
Обнуление пошлин, расчет в национальных валютах, устранение барьеров. На что пойдет Иран ради вступления в зону свободной торговли с ЕАЭС? Без привязки к курсу иностранной валюты – Минэкономики выступает за ставки арендной платы в белорусских рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом и не только – в деловом обзоре от Натальи Надольской.
ИРАН МОЖЕТ ВОЙТИ В ЗОНУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ЕАЭС ДО КОНЦА 2023 ГОДА
Иран может войти в зону свободной торговли с ЕАЭС до конца года. Такая информация прозвучала в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии. Значимая часть вопросов для завершения переговоров по соглашению о зоне свободной торговли была согласована еще в начале года. Для устранения некоторых трудностей в торговле со странами ЕАЭС, Иран планирует обнулить пошлины на российский импорт, а также начать расчеты за товары и услуги в национальных валютах как минимум с тремя государствами Союза – в их числе и Беларусь. По мере коммерческого развития Ирана и стран Евразии проблемы экономических операторов в области таможни, тарифов и конкурентного рынка будут решены к концу года.
Минэкономики выступают за аренду помещений без привязки к курсу иностранной валюты. Подробнее.
С 2025 ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
Правительство и Национальный банк изменили условия использования кассового и другого оборудования при приеме платежей. Так, с 2025 предприниматели смогут принимать платежи электронными деньгами. Нововведения будут относиться и к торговле в поездах, при доставке товаров на дом операторами почтовой связи и электросвязи, выездными бригадами организаций службы быта и коммунальных услуг. Касаются они и автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, а также объектов бытового обслуживания населения.
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