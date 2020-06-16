Анатолий Исаченко о VII Форуме регионов Беларуси и России: больше 500 млн долларов уже просматривается к подписанию

Новости Беларуси. Седьмой форум регионов пройдет в Минске и столичной области с 23 по 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 16 июня договорились оргкомитеты обеих стран во время видеоконференции. К такому формату пришлось прибегнуть из-за ситуации с пандемией коронавируса. При этом сама подготовка к форуму идет в плановом режиме.

В программе – пять тематических секций, заседания Совета делового сотрудничества, Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Завершит программу форума пленарное заседание с участием глав государств. Сейчас стороны активно обсуждают договоры о сотрудничестве и коммерческие контракты, которые планируется подписать на главной площадке белорусско-российского диалога.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Постоянное наполнение идет, сейчас больше 500 миллионов долларов уже просматривается к подписанию. Но я думаю, что цифра будет значительно больше. Наработка идет и по промышленности, и по строительству, и по сельскому хозяйству. Мы работаем по всем направлениям совместно, конечно же, с исполкомами, бизнесом.