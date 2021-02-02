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Первый энергоблок БелАЭС выработал уже миллиард кВт/ч электроэнергии

02 февраля 2021 16:18
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Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщили в прогнрамме Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь тестируют системы и оборудование.

Первый энергоблок БелАЭС выработал уже миллиард кВт/ч электроэнергии-1

С вводом же двух энергоблоков выработка составит около 18 миллиардов киловатт-часов в год. Станция обеспечит около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиардов кубометров природного газа. 

Первый энергоблок БелАЭС выработал уже миллиард кВт/ч электроэнергии-4

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2022.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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