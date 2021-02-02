Первый энергоблок БелАЭС выработал уже миллиард кВт/ч электроэнергии

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщили в прогнрамме Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас здесь тестируют системы и оборудование.

С вводом же двух энергоблоков выработка составит около 18 миллиардов киловатт-часов в год. Станция обеспечит около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиардов кубометров природного газа.