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Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»

06 октября 2020 19:34
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Новости Беларуси. 6 октября на совещании во Дворце Независимости были все те, кто имеет прямое отношение к развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство, руководитель «Беллесбумпрома», директора крупных профильных предприятий. Говорить будут очень подробно, буквально два часа – о делах в отрасли, а что еще важно – о проектах, со сроками выполнения которых конкретно определились. Тема важная.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-1

Контролируя общественно-политическую ситуацию в стране, Президент во главу угла ставит социально-экономические вопросы.

Александр Лукашенко: имея значительные запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование

Похвастаться большому белорусскому концерну «Беллесбумпром» есть чем. Из 14 показателей 13 выполняются. Подшлифовать надо позиции по экспорту. Впрочем, цифру по экспорту специалисты называют историческим рекордом – 75 %. От одного рынка не зависят. Работают по принципу – 30-30-30. Такой подход Президент на совещании оценит.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отрасль в целом уверенно развивается и показывает положительные результаты. Тем более что государство уделяет и будет уделять этой сфере самое пристальное внимание: координаторами по вопросам реализации важнейших проектов определены высшие должностные лица.

В декабре прошлого года на совещании рассмотрен ход реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. По результатам были приняты решения, направленные на завершение этих проектов и последующее стабильное развитие предприятий. Также были определены конкретные сроки. Не дай бог, кто-то эти сроки сорвет. Причины и объяснения не принимаются – их просто нет.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-7

Речь идет о трех проектах: модернизация производства бумаги-основы в Шклове, строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона в Добруше и создание производства сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-10

Тогда на совещании глава государства четко поставил задачу: от каждого вложенного рубля должна быть максимальная отдача.

А теперь по порядку, что сегодня с каждым из них.

Шкловский проект. Модернизация производства. Уже сейчас ведется поставка оборудования на производственные площадки. Буквально в сентябре смонтировали одну из ключевых позиций.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-13

Запустить объект в работу планируют до конца года. В чем была проблема? Изначально предприятие сотрудничало с чешской компанией – поставщиком оборудования. В результате проект затянулся, часть оборудования и вовсе не подошла.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-16

Строительную площадку Добрушского завода Александр Лукашенко посещал в начале февраля 2020-го. Ввести завод в работу должны были еще в 2015 году, но объект законсервировали.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-19

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-21

Зимой специалистам оставалось только запустить оборудование и завершить кое-какие строительные работы. Но из-за коронавируса специалисты австрийской компании (именно они в ответе за монтаж производственной техники), к работе приступили только в конце апреля. Уже сроки сдвинулись на 2 месяца.

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Что касается Светлогорска. Производство сульфатной беленой целлюлозы на базе целлюлозно-картонного комбината заработало еще в начале года. Это первый этап.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-24

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-26

За 9 месяцев результат – более 183 тысяч тонн продукции – это порядка 70 % от проектной мощности. Ко второму этапу – подготовке запуска оборудования по выпуску вискозной целлюлозы – приступили в конце лета.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-29

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-31

Большой плюс в работе предприятия – наращивание объемов производства: по сравнению с 2019-м – больше, чем в полтора раза. Практически вдвое увеличили и экспорт. Но есть одно важное «но». Пока строили (а стройка затянулась), цены на целлюлозу снизились более чем в 2 раза, сроки на погашение китайского кредита сократились. Все это не позволяет предприятию вовремя вернуть зарубежным партнерам долг.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-34

Мы можем многое производить у себя сами. Об этом Президент говорит не первый раз. Наращивать производства – а для этого есть и ресурсы, и специалисты. Все это об импортозамещении.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-37

Александр Лукашенко:
Надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах. Если мы научились делать бумагу, целлюлозу и прочее, в какой-то степени и полуфабрикат, так давайте глубже пойдем и сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши или из Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то. Оттуда мы обратно везем уже готовый картон.

И это надо сделать. Я поручал это вам, Юрий Викторович, это надо немедленно делать, просто немедленно. Не надо там телепаться слева направо – надо поставить машину и производить картон и делать упаковку. Потому что картон-то мы произведем, но надо нарисовать на нем что-то, так же? Поэтому нужна будет еще одна машина, которая произведет тот картон, который нам нужен.

Поэтому давайте договоримся, что основную работу мы проведем в будущем году. Чего бы нам это ни стоило.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-40

А еще важный факт – локомотивом развития мебельного производства стали плитные заводы. За несколько лет количество частных и государственных предприятий в этой сфере удвоилось. Сегодня таким же драйвером роста может стать целлюлозно-бумажная промышленность. По сути, картон и бумага белорусского производства будут превращать в полиграфическую и упаковочную продукцию, которую сегодня закупаем за рубежом. Это тот самый инвестпроект концерна «Беллесбумпром», реализовать который планируется в течение трех лет.

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-43

Александр Лукашенко о деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: «Отрасль в целом уверенно развивается»-45

Выгода от нового производства очевидна: если целлюлоза продается на рынке примерно по 400-420 долларов за тонну, то упаковочную бумагу белорусское предприятие рассчитывает продавать по 650 долларов.

Итак, итог совещания: по всем проектам должны быть приняты решения. И внесены на рассмотрение главе государства.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Михаил Касько # Виктория Ходосок # Фотофакт

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