Александр Лукашенко: «Давайте глубже пойдём, сделаем тот же картон и не будем завозить из Польши или из Германии»

В стране существуют все необходимые механизмы для того, чтобы добавленную стоимость получать на своих профильных предприятиях. В эту сферу вложены немалые деньги, почти все предприятия модернизированы. Такие меры уже принесли существенную выгоду – созданы тысячи новых рабочих мест, увеличены объемы переработки древесины – в 2019 году этот показатель превысил 20 миллионов кубических метров. Сегодня даже в условиях пандемии 75 % всей продукции идет на экспорт. Причем зарубежные поставки удалось диверсифицировать и снять зависимость от одного внешнего рынка. На совещании Президент не только интересовался выполнением действующих проектов, но и потребовал от чиновников четко обозначить перспективы развития отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какими вы видите новые перспективы строительства бумажных и упаковочных производств? Мы с вами об этом говорили. И я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши «змагары» и «свядомыя» кричали: «Даешь реформу». Вот реформа – надо развивать и углублять (главное углублять) производства, основанные на лесных ресурсах. Если мы научились делать бумагу, целлюлозу и прочее, так сказать, в какой-то степени, и полуфабрикат. Ну так давайте глубже пойдем, сделаем тот же картон и не будем завозить из Польши или из Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то. И это надо сделать. Я поручал это вам, Юрий Викторович, – это надо немедленно делать, понимаете, вот просто немедленно. Не надо там телепаться слева направо – надо поставить машину и производить картон и делать упаковку. Поэтому давайте договоримся, что основную работу мы проведем в будущем году. Чего бы нам это ни стоило.

Сегодня концерн «Беллесбумпром» реализует три крупных проекта в целлюлозно-бумажной отрасли: создание бумаги – основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове, производства различных видов картона в Добруше и очередного этапа строительства целлюлозного завода в Светлогорске.