ВВП Беларуси может вырасти на 20 % за пять лет. Программу социально-экономического развития страны обсудили в Минске

Новости Беларуси. ВВП Беларуси может вырасти на 20 % за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр экономики страны перед заседанием Президиума Совета министров. 6 октября здесь в формате видеоконференции обсуждали проект Программы социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет.

Так, можно рассчитывать на рост экспорта до 50 миллиардов. Как отметил позже премьер-министр страны, основная цель Программы до 2025 года – рост благосостояния населения за счет восстановления роста экономики и производительности труда. Всего же Программой предусмотрены 10 приоритетных направлений.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

В Программе предусматривается 10 приоритетных направлений. Они касаются вопросов качества жизни, развития предпринимательства и создания условий для саморазвития, самовоплощения. Рассматриваются вопросы развития экспорта, восстановления и запуска инвестиционной активности предприятий иного инвестиционного цикла. Также уделяется внимание вопросам повышения эффективности и качества государственного управления, вопросам повышения отдачи от государственных активов.