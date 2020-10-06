Александр Лукашенко: имея запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом

Новости Беларуси. Возобновляемые лесные ресурсы в Беларуси должны использоваться с максимальным эффектом. Как сообщает БЕЛТА, на это 6 октября обратил внимание Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Глава государства отметил, что эта отрасль является важнейшей и стратегической для экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Нами приняты решения, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя. Для этого многое сделано.

Президент напомнил, что была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, сейчас реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, заметил он.

Александр Лукашенко:

И надо отметить, вложенные средства себя оправдывают. Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.