Прямой эфир

Александр Лукашенко: имея запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом

06 октября 2020 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возобновляемые лесные ресурсы в Беларуси должны использоваться с максимальным эффектом. Как сообщает БЕЛТА, на это 6 октября обратил внимание Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Глава государства отметил, что эта отрасль является важнейшей и стратегической для экономики.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Нами приняты решения, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя. Для этого многое сделано.  

Президент напомнил, что была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, сейчас реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, заметил он.  

Александр Лукашенко:
И надо отметить, вложенные средства себя оправдывают. Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.     

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Экономика в глубоком кризисе» и «Всё плохо»? Что сейчас на самом деле происходит на крупнейших предприятиях Беларуси?
04 октября 2020 22:10

«Экономика в глубоком кризисе» и «Всё плохо»? Что сейчас на самом деле происходит на крупнейших предприятиях Беларуси?

Владимир Улахович: по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию
04 октября 2020 21:26

Владимир Улахович: по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем
04 октября 2020 16:43

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем