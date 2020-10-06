Прямой эфир

Александр Лукашенко: имея значительные запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование

06 октября 2020 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, Беларусь обязана обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: имея значительные запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Целлюлозно-бумажная промышленность и деревообрабатывающая – это важнейшая стратегическая отрасль нашей экономики. Другой такой нет. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Нами приняты решения о том, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя.

Многое сделано для этого. Модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, реализуются проекты целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, и надо отметить: вложенные средства себя оправдывают.

Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Александр Лукашенко: имея значительные запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование-4

Читайте также:

Михаил Касько: «Негоже нам полуфабрикат в виде целлюлозы отправлять за рубеж, хотя это тоже рентабельно»

Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья

Александр Лукашенко: «Давайте глубже пойдём, сделаем тот же картон и не будем завозить из Польши или из Германии»

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда ждать первого снега и будет ли ещё тепло? Народные приметы на начало октября
06 октября 2020 18:43

Когда ждать первого снега и будет ли ещё тепло? Народные приметы на начало октября

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?
06 октября 2020 18:20

«Про Латушко – это наша авторская песня». О чём поёт эта группа из Барановичей, и почему они не боятся высказаться?

Многодетная мама Юлия Артюх: нужно помнить, как это страшно, когда на твоей земле творятся безумства, и как это важно – сохранить мир
06 октября 2020 17:28

Многодетная мама Юлия Артюх: нужно помнить, как это страшно, когда на твоей земле творятся безумства, и как это важно – сохранить мир