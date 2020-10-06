Александр Лукашенко: имея значительные запасы лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование

Новости Беларуси. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, Беларусь обязана обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Целлюлозно-бумажная промышленность и деревообрабатывающая – это важнейшая стратегическая отрасль нашей экономики. Другой такой нет. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Нами приняты решения о том, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя.

Многое сделано для этого. Модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, реализуются проекты целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, и надо отметить: вложенные средства себя оправдывают.

Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.