Михаил Касько: «Негоже нам полуфабрикат в виде целлюлозы отправлять за рубеж, хотя это тоже рентабельно»

Правительство, руководитель «Беллесбумпрома», директора крупных профильных предприятий. Говорить будут очень подробно, буквально два часа – о делах в отрасли, а что еще важно – о проектах, со сроками выполнения которых конкретно определились. Тема важная.

Новости Беларуси. 6 октября на совещании во Дворце Независимости были все те, кто имеет прямое отношение к развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Машина будет выпускать бумагу, а из этой бумаги малый и средний бизнес будет выпускать тару и упаковку. Это будет предприятие по производству упаковочных видов бумаг. То, что мы сегодня имеем по сухому обезжиренному молоку, по цементной промышленности. То есть это мешки для цемента в будущем, это мешки для сухих строительных смесей и так далее. Это растущий рынок.

Мы сегодня говорили о том, что негоже нам, по сути, полуфабрикат в виде целлюлозы отправлять за рубеж, хотя это тоже рентабельно. Нам лучше еще больше добавленную стоимость оставлять у себя в стране и перерабатывать ее уже в упаковочные виды бумаг.