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Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья

06 октября 2020 13:38
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Новости Беларуси. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, Беларусь обязана обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья-1

Сегодня концерн «Беллесбумпром» реализует три крупных проекта в целлюлозно-бумажной отрасли: создание бумаги – основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове, производства различных видов картона в Добруше и очередной этап строительства целлюлозного завода в Светлогорске.

Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья-4

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Что касается проектов, мы видим достаточно уверенно, что они мало того, что будут завершены в кратчайшие сроки, но и позволят не только углубить переработку древесного сырья, но и ускорить возврат инвестиционных средств. Конечно, не все так просто. Объективные обстоятельства говорят нам о том, что где-то нам надо скорректировать немного графики погашения задолженности, но новое оборудование, которое мы установим в том же Светлогорском ЦКК – а сегодня глава государства поддержал наши предложения по строительству бумагоделательной машины в Светлогорске – позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья. И это самое главное.

Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья-7

Локомотивом развития мебельного производства стали плитные заводы. За несколько лет число частных и государственных предприятий в этой сфере удвоилось. Сегодня таким же драйвером роста может стать целлюлозно-бумажная промышленность, когда картон и бумага отечественного производства будет превращаться в полиграфическую и упаковочную продукцию, которую сегодня закупаем за рубежом. Это еще один инвестиционный проект концерна «Беллесбумпром», реализовать который планируется в течение трех лет.

Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья-10

Выгода от нового производства очевидна: если целлюлоза продается на рынке примерно по 400-420 долларов за тонну, то упаковочную бумагу белорусское предприятие рассчитывает продавать по 650 долларов.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Михаил Касько # Фотофакт

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