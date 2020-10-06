Михаил Касько: новое оборудование позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья

Новости Беларуси. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, Беларусь обязана обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Давайте глубже пойдём, сделаем тот же картон и не будем завозить из Польши или из Германии»

Сегодня концерн «Беллесбумпром» реализует три крупных проекта в целлюлозно-бумажной отрасли: создание бумаги – основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове, производства различных видов картона в Добруше и очередной этап строительства целлюлозного завода в Светлогорске.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Что касается проектов, мы видим достаточно уверенно, что они мало того, что будут завершены в кратчайшие сроки, но и позволят не только углубить переработку древесного сырья, но и ускорить возврат инвестиционных средств. Конечно, не все так просто. Объективные обстоятельства говорят нам о том, что где-то нам надо скорректировать немного графики погашения задолженности, но новое оборудование, которое мы установим в том же Светлогорском ЦКК – а сегодня глава государства поддержал наши предложения по строительству бумагоделательной машины в Светлогорске – позволит увеличить добавочную стоимость на каждой тонне перерабатываемого сырья. И это самое главное.

Локомотивом развития мебельного производства стали плитные заводы. За несколько лет число частных и государственных предприятий в этой сфере удвоилось. Сегодня таким же драйвером роста может стать целлюлозно-бумажная промышленность, когда картон и бумага отечественного производства будет превращаться в полиграфическую и упаковочную продукцию, которую сегодня закупаем за рубежом. Это еще один инвестиционный проект концерна «Беллесбумпром», реализовать который планируется в течение трех лет.