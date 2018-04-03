В Минске обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Многоплановый и масштабный, охватывающий все сферы отношений двух братских народов. В Минске обсудили подготовку к Форуму регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что юбилейный, пятый по счёту, он пройдёт в конце сентября сразу в трёх белорусских городах – Могилёве, Шклове и Горках. Все запланированные здесь мероприятия будут направлены на углубление экономического взаимодействия, промышленной, сельскохозяйственной кооперации, развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В рамках подготовки к V Форуму регионов делаем серьёзный мониторинг, как выполняются те положения договора, которые были прописаны ещё в 1999 году. И, я думаю, выработаем ещё новый пакет предложений, как нам углублять наше сотрудничество.