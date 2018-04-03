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В Минске обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России

03 апреля 2018 06:58
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Новости Беларуси. Многоплановый и масштабный, охватывающий все сферы отношений двух братских народов. В Минске обсудили подготовку к Форуму регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России-1

Уже известно, что юбилейный, пятый по счёту, он пройдёт в конце сентября сразу в трёх белорусских городах – Могилёве, Шклове и Горках. Все запланированные здесь мероприятия будут направлены на углубление экономического взаимодействия, промышленной, сельскохозяйственной кооперации, развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

В Минске обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В рамках подготовки к V Форуму регионов делаем серьёзный мониторинг, как выполняются те положения договора, которые были прописаны ещё в 1999 году. И, я думаю, выработаем ещё новый пакет предложений, как нам углублять наше сотрудничество.

В Минске обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России-7

Как и в предыдущие годы, итогом V Форума должны стать новые коммерческие контракты и соглашения между регионами, которые будут стимулировать взаимную торговлю. Ожидается подписание соглашений на сумму около миллиарда рублей.

В Минске обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России-10

# Экономика # Беларусь-Россия # Михаил Мясникович # Фотофакт

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