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Новости экономики за 03.04.2018

03 апреля 2018 16:18
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Новости Беларуси. Почему европейским покупателям нравится мебель белорусских производителей? Как на выгодных условиях купить отечественный автомобиль? Ответ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская мебель заинтересовала европейских покупателей. Официальная статистика говорит о значительном росте поставок в ЕС. Продажи офисной, кухонной и спальной мебели выросли на 40 % (до 10 миллионов долларов).

Новости экономики за 03.04.2018-1

В целом, напоминаем, экспорт белорусской мебели за последнее десятилетие увеличился в 1,5 раза. Теперь это почти 440 миллионов долларов в год. Добиться такого результата удалось в том числе благодаря модернизации производств. 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Еще один банк начал выдавать льготные кредиты на белорусские автомобили. Преимущество – в сниженной процентной ставке. Размер льготного периода зависит от суммы первоначального взноса.

Новости экономики за 03.04.2018-4

Внесли 10 % – рассчитывайте на льготный период в два года, если четверть стоимости – тогда три. Прокредитовать можно до 90 % стоимость нового Geely. Максимальный срок кредита – семь лет, погасить его можно досрочно. 

ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ

На фоне торговой войны между Китаем и США второй день подряд на мировых биржах наблюдается снижение. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился почти на 2 % по итогам торгов. Индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3 %.

Новости экономики за 03.04.2018-7

Напоминаем, что Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 наименований продукции из США. Такое решение было принято в ответ на введенные США пошлины на импорт стали и алюминия из Китая.

Нетающее мороженое. Как это работает?

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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