Новости экономики за 03.04.2018

Новости Беларуси. Почему европейским покупателям нравится мебель белорусских производителей? Как на выгодных условиях купить отечественный автомобиль? Ответ в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская мебель заинтересовала европейских покупателей. Официальная статистика говорит о значительном росте поставок в ЕС. Продажи офисной, кухонной и спальной мебели выросли на 40 % (до 10 миллионов долларов).

В целом, напоминаем, экспорт белорусской мебели за последнее десятилетие увеличился в 1,5 раза. Теперь это почти 440 миллионов долларов в год. Добиться такого результата удалось в том числе благодаря модернизации производств. НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ Еще один банк начал выдавать льготные кредиты на белорусские автомобили. Преимущество – в сниженной процентной ставке. Размер льготного периода зависит от суммы первоначального взноса.

Внесли 10 % – рассчитывайте на льготный период в два года, если четверть стоимости – тогда три. Прокредитовать можно до 90 % стоимость нового Geely. Максимальный срок кредита – семь лет, погасить его можно досрочно. ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ На фоне торговой войны между Китаем и США второй день подряд на мировых биржах наблюдается снижение. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился почти на 2 % по итогам торгов. Индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3 %.