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Александр Лукашенко о привлечении кадров в АПК: «Приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю»

03 апреля 2018 15:01
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Новости Беларуси. 3 апреля состоялся республиканский семинар-совещание по вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о привлечении кадров в АПК: «Приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю»-1

И встреча – хорошая возможность обсудить и найти решение существующих проблем. Например, кадры и привлечение науки в АПК. Президент подчёркивает: учёные должны взять «под колпак технологий» все сельхозпредприятия страны, а заказчикам нужно участвовать в подготовке будущих работников.

Александр Лукашенко о привлечении кадров в АПК: «Приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас в аграрной сфере созданы научно-практические центры. Все хозяйства могут воспользоваться их помощью. В то же время ученые обязаны осуществлять анализ выполнения своих рекомендаций. Задача ученых – взять «под колпак технологий» все сельхозпредприятия страны.

Основная причина нарушений технологий в сельском хозяйстве - неумение и нежелание руководителей и специалистов организовать работу на должном уровне.

Зачастую мы готовим специалистов, у которых нет никакого желания работать на селе. Такой выпускник через два года, принеся не столько пользы, сколько вреда хозяйству, уйдет в другие структуры. Поэтому приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю, чтобы он знал, куда он после окончания вуза, придет.

Александр Лукашенко о привлечении кадров в АПК: «Приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю»-7

Правительство должно выстроить оптимальную систему. Для поступления в аграрные вузы необходимо ежегодно отбирать абитуриентов, знакомых с сельским укладом жизни и производством. Именно их нужно направлять на целевую подготовку в учреждения высшего и среднего специального образования.

Претензии в этом вопросе к производственникам. Вам, как заказчикам кадров для села, надо непосредственно участвовать в подготовке будущих работников. Организовать для них хорошую практику, дополнительное обучение с учетом потребности конкретного производства, создать необходимые условия в период учебы и на старте производственной деятельности.

Посмотрите, сегодня переходим на цифровую экономику и эти айтишники просят одного: «Разрешите нам профинансировать из собственных средств подготовку специалистов государственных вузов для нас в большем объеме». Я что-то не услышал от вас таких предложений.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Александр Лукашенко # Фотофакт

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