Александр Лукашенко о привлечении кадров в АПК: «Приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю»

И встреча – хорошая возможность обсудить и найти решение существующих проблем. Например, кадры и привлечение науки в АПК. Президент подчёркивает: учёные должны взять «под колпак технологий» все сельхозпредприятия страны, а заказчикам нужно участвовать в подготовке будущих работников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас в аграрной сфере созданы научно-практические центры. Все хозяйства могут воспользоваться их помощью. В то же время ученые обязаны осуществлять анализ выполнения своих рекомендаций. Задача ученых – взять «под колпак технологий» все сельхозпредприятия страны.

Основная причина нарушений технологий в сельском хозяйстве - неумение и нежелание руководителей и специалистов организовать работу на должном уровне.

Зачастую мы готовим специалистов, у которых нет никакого желания работать на селе. Такой выпускник через два года, принеся не столько пользы, сколько вреда хозяйству, уйдет в другие структуры. Поэтому приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю, чтобы он знал, куда он после окончания вуза, придет.