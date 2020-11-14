Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады»

14 ноября 2020 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О геополитике, внутренних волнениях, двусторонних отношениях Беларуси с государствами планеты. Интервью Александра Лукашенко политическим обозревателям белорусских и зарубежных СМИ стало одним из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки

В течение четырех часов глава государства отвечал на самые острые вопросы журналистов: о технологиях цветных революций и опыте преодоления кризиса в Беларуси, коронавирусе, интеграции и экономических перспективах. Именно экономику Президент назвал основой стабильной жизни любого государства.

Александр Лукашенко: «Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады»-1

Опыт Беларуси и других стран, которые пережили или переживают революционные волнения, показал: обрушение экономики грозит крахом и потерей независимости даже самым успешным государствам. Потому важно даже в условиях общественно-политического кризиса руководствоваться не эмоциями, а здоровым прагматизмом – конечно, если цель сохранить страну суверенной, а не превратить в сырьевую базу для других.

Александр Лукашенко: «Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады, немедленно! Накатилась эта волна, мы ее выдержали. Забастовка, к рабочим – немедленно останавливайте заводы и прочее, и прочее – накатилась, никто не поддержал. Но это же все качается на фоне новой волны пандемии.

И у нас 0,8 или 0,9 % всего падение ВВП в этом году к уровню неплохого прошлого года. Поэтому выкручивались, как только могли. И в этой ситуации мы разгрузили склады, у нас запасов меньше стало, хоть там пишут черт знает что. Мы в Африку вышли. Мы в 2,2 раза в Китай увеличили экспорт. Россия наконец-то открылась – мы начали поставлять, особенно продовольствие, сельхозтехнику и так далее – у нас это есть.

Если у нас в экономике будет все нормально, то никогда в Беларуси не будет внутренних причин для революций, мятежей, переворотов и так далее.

Александр Лукашенко: «Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады»-7

Читайте также:

Александр Лукашенко о ситуации в США: они получили результат своих наработок и разработок

«Слушайте, да очнитесь вы». Александр Лукашенко ответил на вопрос о санкциях со стороны Украины

«Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть. Я никогда не предавал наши интересы белорусско-российские»

# Интервью Александра Лукашенко # Экономика # Александр Лукашенко # Дмитрий Бочков # Андрей Кондрашов # Наталья Поликарпова # Ерлан Бекхожин # Юлия Белянская # Павел Кужеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: не превратилась бы наша организация ЕврАзЭС в СНГ, мы же там уже никаких решений практически не принимаем
13 ноября 2020 20:42

Александр Лукашенко: не превратилась бы наша организация ЕврАзЭС в СНГ, мы же там уже никаких решений практически не принимаем

Новости экономики за 13.11.2020
13 ноября 2020 15:44

Новости экономики за 13.11.2020

«К 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить». Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и министра сельского хозяйства
12 ноября 2020 21:05

«К 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить». Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и министра сельского хозяйства