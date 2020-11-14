Александр Лукашенко: «Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады»

В течение четырех часов глава государства отвечал на самые острые вопросы журналистов: о технологиях цветных революций и опыте преодоления кризиса в Беларуси, коронавирусе, интеграции и экономических перспективах. Именно экономику Президент назвал основой стабильной жизни любого государства.

Опыт Беларуси и других стран, которые пережили или переживают революционные волнения, показал: обрушение экономики грозит крахом и потерей независимости даже самым успешным государствам. Потому важно даже в условиях общественно-политического кризиса руководствоваться не эмоциями, а здоровым прагматизмом – конечно, если цель сохранить страну суверенной, а не превратить в сырьевую базу для других.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают – идите в банк и немедленно забирайте вклады, немедленно! Накатилась эта волна, мы ее выдержали. Забастовка, к рабочим – немедленно останавливайте заводы и прочее, и прочее – накатилась, никто не поддержал. Но это же все качается на фоне новой волны пандемии.

И у нас 0,8 или 0,9 % всего падение ВВП в этом году к уровню неплохого прошлого года. Поэтому выкручивались, как только могли. И в этой ситуации мы разгрузили склады, у нас запасов меньше стало, хоть там пишут черт знает что. Мы в Африку вышли. Мы в 2,2 раза в Китай увеличили экспорт. Россия наконец-то открылась – мы начали поставлять, особенно продовольствие, сельхозтехнику и так далее – у нас это есть.

Если у нас в экономике будет все нормально, то никогда в Беларуси не будет внутренних причин для революций, мятежей, переворотов и так далее.