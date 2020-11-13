Александр Лукашенко о ситуации в США: они получили результат своих наработок и разработок

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас технологии настолько развиты, что с помощью их специалисты могут влезть в мозги людей. Нужен мощнейший иммунитет. Мы должны выработать очень сильный иммунитет против этого. И сразу же подумал о том, что у меня времени не хватит это сделать до наших политических событий.

Я напомню, в ноябре прошлого года состоялись парламентские выборы в Беларуси. В августе этого года они спокойно политически перетекли на фоне пандемии коронавируса в президентские выборы. Тяжелейший был период високосного года. В Беларуси ничто не предвещало этих событий. Да, работали втихую, создавая ячейки на предприятиях, особенно государственных. Потом их начали прежде всего шатать через эти ячейки по три-пять человек. Они влезли в наши научно-практические центры медицинские, а медицина у нас – дай бог, чтобы в каждом государстве была такая, и у соседей в том числе.