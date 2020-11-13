Александр Лукашенко о ситуации в США: они получили результат своих наработок и разработок

Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас технологии настолько развиты, что с помощью их специалисты могут влезть в мозги людей. Нужен мощнейший иммунитет. Мы должны выработать очень сильный иммунитет против этого. И сразу же подумал о том, что у меня времени не хватит это сделать до наших политических событий.
Я напомню, в ноябре прошлого года состоялись парламентские выборы в Беларуси. В августе этого года они спокойно политически перетекли на фоне пандемии коронавируса в президентские выборы. Тяжелейший был период високосного года. В Беларуси ничто не предвещало этих событий. Да, работали втихую, создавая ячейки на предприятиях, особенно государственных. Потом их начали прежде всего шатать через эти ячейки по три-пять человек. Они влезли в наши научно-практические центры медицинские, а медицина у нас – дай бог, чтобы в каждом государстве была такая, и у соседей в том числе.
Никогда их не было 300, 100 тысяч на улицах, как они писали в интернете, а вы верили. На пике, когда якобы заполонили весь Минск, их было 47 600.
Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого, наверное, лежали разработки американских специалистов. И когда я увидел предвыборную кампанию и после выборов это в Америке, разговаривая с президентом России, я ему прямо сказал: «Ну, вот поделом». Они везде и всегда вмешивались в президентские выборы – и у вас, и особенно в России. Чрезвычайно – в Беларуси. Вот, они получили результат своих наработок и разработок.
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