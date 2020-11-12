«К 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить». Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и министра сельского хозяйства

Новости Беларуси. Об уборочной, кредитах и ценах на продукты. Многие аспекты развития аграрной отрасли 12 ноября обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и министра сельского хозяйства и продовольствия. Поинтересовался Президент и прибылью сельхозпредприятий, ведь кредиты, которые выделялись для поддержки села, необходимо возвращать. И такая возможность у аграриев сегодня есть: год выдался удачным, собран неплохой урожай. Особое внимание уделили и ценам на продукты. Все подробности у Юлии Бешановой. Юлия Бешанова, корреспондент:

Уборочная – тема стратегически важная для нашей страны. Именно поэтому о каждом этапе сбора урожая чиновники отчитываются лично Президенту. Год выдался во многом непростым, но аграрии справились и с пандемией, и с попыткой раскачать общество. На селе не до глупостей.

В итоге собрали больше 9 миллионов тонн зерна. В полях остались кукуруза, сахарная свекла и овощи. Но глава государства напомнил: расслабляться рано, хозяйский подход должен быть на всех этапах страды. Подъем зяби осуществили на 60 %, а успеть перепахать нужно все поля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Очень неплохо мы сработали в этом году, вовремя убрали основные культуры. Ну, и год был неплохой. Самое главное – подъем зяби. Надо перепахать, все перепахать, особенно поля кукурузные, где огромное количество пожнивных остатков. Их надо запахать. Это же органика, органические удобрения, поэтому надо обязательно это сделать. Ну, и по максимуму поднять зябь, ибо потом будем кувыркаться весной.

Поясним. Осенняя пахота – процесс трудоемкий (люди уже устали от работы в полях), но он очень важен. Существенно упрощает весенний сев, «отвечает» за более качественную обработку почвы: посевную можно будет начать как только позволит погода, в лучшие агротехнические сроки. И еще один довод в пользу – из-за снижения стоимости нефти сейчас подешевело топливо для тракторов. Александр Лукашенко: нефть подешевела и будет и дальше дешеветь, я думаю Мало урожай собрать. Его нужно сохранить, обеспечить качественную переработку и доставить на прилавки. Причем цена на отечественные овощи, фрукты и корнеплоды не должна кусаться. Глава государства поручил взять изменение ценников на продовольствие на особый контроль.

Картошка, например, для белорусов продукт стратегический. Но бывает, что его стоимость, особенно весной, сравнима разве что с ценой на экзотические фрукты. Президент напомнил, что контролировать ценообразование поручил профсоюзам. Александр Лукашенко: надо взять под контроль работу вертикали власти по обеспечению населения продовольствием в зимний, весенний период Профильный вице-премьер заверил: недостатка в продуктах не будет, а цены останутся приемлемыми для каждого белоруса.

Мониторинг проводится постоянно, а необоснованные скачки стоимости – скорее исключение из правил. В каждом таком случае разбираются компетентные органы. Александр Субботин: всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены Государство всегда поддерживало аграрный сектор. Это, кстати, один из поводов для критики – мол, слишком много инвестиций в отрасль и нестабильные хозяйства. Но такой подход себя оправдал. В 2020 году 90 % предприятий АПК, которые имеют задолженности по кредитам, обеспечили устойчивый рост и выполняют финансовые обязательства.

Это дало возможность поднять заработную плату на четверть, не обгоняя производительность труда. Да и международная конъюнктура благоволит аграриям – за счет того, что весной страна отказалась от локдауна, наши товары востребованы на внешних рынках. Александр Лукашенко: те кредиты, которые брало село, надо возвращать Особое внимание Президента – положению дел в Витебской области. Тут отстающим в помощь дали «локомотив». В 2020 году начали эксперимент – разделили аграрную сферу на семь структур. Убыточные, низкорентабельные хозяйства присоединили к мясо- и молокоперерабатывающим производствам.

Идея в том, чтобы от хозяйств получить мясо и молоко, переработать продукцию на головном предприятии холдинга и полученные денежные средства вложить в развитие СПК. Министр сельского хозяйства рассказал, как идёт эксперимент с разделением аграрной сферы Витебской области на структуры Это что касается тактических задач. Но Президент призывает думать на перспективу. Впереди Всебелорусское народное собрание. Один из блоков вопросов традиционно будет посвящен агропромышленной отрасли. И уже сейчас важно определиться, как будет развиваться сфера в ближайшие пять лет.

Александр Лукашенко:

Самый главный стратегический вопрос – Всебелорусское народное собрание, которое буквально через пару месяцев состоится. Задача на пятилетку. У вас должна быть – у нас в стране, а вы за нее будете отвечать – программа на 2021-2025 годы. Как мы будем планировать в области сельского хозяйства наши дела.