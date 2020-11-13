Новости экономики за 13.11.2020

Новости Беларуси. Кто может не платить земельный налог и налог на недвижимость? Какое соглашение между азиатскими странами способно навредить американским компаниям и можно ли обменять биткоин на белорусские рубли? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусов появилась возможность покупать и продавать криптовалюту с использованием платежных карт. Крупнейший национальный банк страны и компания, оказывающая услуги по обмену криптовалют, запустили совместный проект. Пока только для граждан России и Беларуси. В перспективе список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары и евро, будет расширен. Кроме этого, в планах развития совместного проекта расширение перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.

Беларусь намерена привлечь 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК на финансирование здравоохранения. Правительство одобрило проект кредитного соглашения. Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения. Фонд ОПЕК – это межправительственный финансовый институт развития, занимающийся социально-экономической поддержкой развивающихся стран.

16 НОЯБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

16 ноября истекает срок уплаты налога на недвижимость (в 2020 году это 41 рубль) и земельного налога (17 рублей). Не нужно платить тем, у кого есть одна квартира в многоквартирном жилом доме. Если квартир две и более, то от уплаты налога освобождается одна из них.

Пенсионерам по возрасту льгота предоставляется в том случае, если в жилых домах не зарегистрированы трудоспособные лица. Некоторые жители сельской местности освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любых принадлежащих им капитальных строений.