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Новости экономики за 13.11.2020

13 ноября 2020 15:44
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Новости Беларуси. Кто может не платить земельный налог и налог на недвижимость? Какое соглашение между азиатскими странами способно навредить американским компаниям и можно ли обменять биткоин на белорусские рубли? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

Новости экономики за 13.11.2020-1

В СТРАНЕ ЗАПУЩЕН ЛЕГАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО ОБМЕНУ КРИПТОВАЛЮТ

У белорусов появилась возможность покупать и продавать криптовалюту с использованием платежных карт. Крупнейший национальный банк страны и компания, оказывающая услуги по обмену криптовалют, запустили совместный проект. Пока только для граждан России и Беларуси. В перспективе список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары и евро, будет расширен. Кроме этого, в планах развития совместного проекта расширение перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.

В Испании в 2022 году начнет работу летающее такси

Новости экономики за 13.11.2020-4

БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ОТ ФОНДА МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕК

Беларусь намерена привлечь 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК на финансирование здравоохранения. Правительство одобрило проект кредитного соглашения. Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения. Фонд ОПЕК – это межправительственный финансовый институт развития, занимающийся социально-экономической поддержкой развивающихся стран.

Новости экономики за 13.11.2020-7

16 НОЯБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

16 ноября истекает срок уплаты налога на недвижимость (в 2020 году это 41 рубль) и земельного налога (17 рублей). Не нужно платить тем, у кого есть одна квартира в многоквартирном жилом доме. Если квартир две и более, то от уплаты налога освобождается одна из них.

Пенсионерам по возрасту льгота предоставляется в том случае, если в жилых домах не зарегистрированы трудоспособные лица. Некоторые жители сельской местности освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любых принадлежащих им капитальных строений.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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