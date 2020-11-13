Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда Беларусь не отворачивалась от России. Ну, знаете, кому-то было невыгодно то, что у России есть такая страна. И что в этой стране некий диктатор, авторитарный руководитель. Он кому-то из либеральной части очень не нравился. Там либерализмом попахивало во всех углах во времена Бориса Николаевича, вы фамилии их хорошо знаете. И сейчас они никуда не ушли многие. Был постоянный накат, наезд: Лукашенко не тот, Лукашенко многовекторную политику проводит, он там заигрывает, он на двух стульях сидит. И пошло-поехало.

Слушайте, я часто говорю: я человек деревенский. Я родился в деревне. Правда, вырос в городе, но родился в деревне. Я так воспитан: у нас никогда не было, чтобы человек вертел и туда, и сюда. Хотя для политики, может, это и плохо. Ты должен порой извиваться. Особенно живя и руководя в Беларуси, ты должен как-то приспосабливаться, чтобы выжить. Но я никогда этого не делал.

Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть. Я никогда не предавал наши интересы белорусско-российские, я никогда не предавал честного и надежного политика – президента ни Ельцина, ни Путина – и никогда этого не сделаю.