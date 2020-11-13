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Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки

13 ноября 2020 13:53
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Новости Беларуси. О геополитике, внутренней ситуации и личном рассказал Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. 

Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки-1

Подобный формат общения – возможность достучаться и донести свою позицию до многомиллионной аудитории. Так совпало, что интервью у Президента брали представители тех стран, где либо переживают последствия революционных волнений, либо не исключают такого развития событий.

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»

Отчасти по этой причине чаще других звучали вопросы о белорусском опыте преодоления кризиса. Президент отвечал откровенно, прямо и эмоционально. А как иначе, если тема одинаково болезненна и для простых граждан, и для власти?

Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость. Нас снова могут разделить на клочки. Вы знаете, какая была Беларусь в 21-м году? Не знаете?

Вот наша Беларусь. Вот эта часть – Польша, вот эта часть – России, а вот здесь – Мозырь там, клочок к Припяти, к Украине – это была Беларусь. Поделили.

Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки-7

Западную Украину и Западную Беларусь, соответствующее правительство, отдали туда, чтобы мир (помните?) заключить. Я этого не хочу. А на куски разорвут. А Россия ведь прекрасно понимает, что не дай бог потерять Беларусь.

Я часто Путину говорю: «Я отлично понимаю власть России и тебя». Потерять Беларусь – это значит, нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены знаете кого. И если бы только у них 9-10-го получился блицкриг, они захватили, как в Армении или Грузии, власть, обращаются на Запад... Они вводят войска по просьбе якобы законного правительства.

Вот сценарий. И кто бы тут что сделал? Никто. И вы что, хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана.

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