Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки

Новости Беларуси. О геополитике, внутренней ситуации и личном рассказал Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.

Подобный формат общения – возможность достучаться и донести свою позицию до многомиллионной аудитории. Так совпало, что интервью у Президента брали представители тех стран, где либо переживают последствия революционных волнений, либо не исключают такого развития событий. Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни» Отчасти по этой причине чаще других звучали вопросы о белорусском опыте преодоления кризиса. Президент отвечал откровенно, прямо и эмоционально. А как иначе, если тема одинаково болезненна и для простых граждан, и для власти?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас, если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость. Нас снова могут разделить на клочки. Вы знаете, какая была Беларусь в 21-м году? Не знаете? Вот наша Беларусь. Вот эта часть – Польша, вот эта часть – России, а вот здесь – Мозырь там, клочок к Припяти, к Украине – это была Беларусь. Поделили.